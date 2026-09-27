Virgilio Sport
CALCIO

Malagò, ecco quando si decide il futuro del presidente e l'eventuale commissariamento della Figc

La Giunta Coni delibererà dopo le partite di Nations League, le parole di Buonfiglio e l'allarme del n.1 dell'Uefa Ceferin: l'Italia rischia di perdere gli Europei

3 min di lettura

Fabrizio Piccolo

Fabrizio Piccolo

Giornalista

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Lo scenario del commissariamento della Federcalcio resta concreto la posizione del presidente Giovanni Malagò è sempre più traballante. La Giunta del Coni è al lavoro da diversi giorni, con il compito di fare chiarezza sulla possibile violazione dello Statuto Figc e dei Principi Coni per l’errata interpretazione della norma sul tesseramento ed ha messo in piedi una squadra di giuristi esperti di diritto sportivo.

La Giunta Coni convocata dopo le gare di Nations League

Nei giorni scorsi sono stati chiesti alla Figc i documenti sulle tre candidature pervenute entro i termini alla Segreteria Generale: quella di Malagò, di Giancarlo Abete e Renato Miele, l’avvocato ex calciatore dal cui ricorso è partito il caso. Dopo le quattro partite della Nazionale in Nations League (quindi dopo Italia-Turchia), la Giunta del Coni deciderà se procedere o meno al commissariamento della Federcalcio.

Le parole del presidente del Coni

Sul tema nei giorni scorsi era intervenuto nuovamente Luciano Buonfiglio, presidente del Coni e le sue parole non lasciano presagire una situazione favorevole al presidente federale in carica: “Se sosterrò Malagò? Ma chi è che non lo sostiene… – le parole di Buonfiglio -. Solo che poi bisogna rispettare le regole, regole che non decido io: essere amici non vuol dire essere complici. Il commissariamento della FIGC è antidemocratico? E chi lo dice?”.

L’allarme di Ceferin

Anche l’Uefa guarda con attenzione alla situazione in Italia. Parlando alla Gazzetta il presidente Ceferin ha fatto capire che il rischio per l’Italia di perdere Euro 2032 è concreto: “In quanto paese co-organizzatore, l’Italia ha una responsabilità particolare. Proprio per questo è importante preservare l’indipendenza delle istituzioni sportive. Qualsiasi forma di ingerenza politica potrebbe minare la fiducia dell’Uefa e degli altri partner, il che non sarebbe nell’interesse né del calcio italiano né del torneo”.

Infine possono esserci conseguenze anche sul fronte sponsor. Malagò, grazie alla sua credibilità anche internazionale, era riuscito a pianificare nuove sponsorizzazioni di cui alcune in dirittura d’arrivo. L’eventuale chiusura dell’esperienza di Malagò alla guida della Figc può dunque avere conseguenze pericolose.

Malagò, ecco quando si decide il futuro del presidente e l'eventuale commissariamento della Figc Ansa

Leggi anche:

Ford

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

SPORTS IN TV
E IN STREAMING

GUIDA TV:
Eventi sportivi in diretta tv oggi

 SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio