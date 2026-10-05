L’ultima soluzione vedrebbe lo stesso Malagò nel ruolo di commissario della Figc, una cena per evitare l’ennesima crisi del calcio italiano: tutti gli scenari

Il destino di Giovanni Malagò alla guida della Figc vive un altro colpo di scena. In attesa del voto della Giunta del Coni in programma nella giornata di mercoledì 7 ottobre, arriva una svolta che potrebbe portare a una “soluzione all’italiana” con Malagò che da presidente potrebbe diventare…commissario.

L’incontro tra Malagò e Buonfiglio

L’ultimo colpo di scena riguarda un incontro in programma tra Giovanni Malagò e Luciano Buonfiglio, a rivelare il retroscena è la Gazzetta dello Sport che rivela che i due si incontreranno per volontà del numero 1 del Coni in vista del voto in programma nella giornata di mercoledì. La sensazione è che sia un mezzo passo indietro da parte di Buonfiglio per evitare uno scontro in cui potrebbe essere lui a uscire sconfitto; se la Giunta infatti dovesse votare a favore di Malagò, per il presidente del Comitato olimpico italiano si tratterebbe di un colpo duro da assorbire.

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Malagò commissario di…se stesso

In queste ore la sensazione è che si stia cercando una soluzione per evitare una situazione di crisi da una parte (FIGC) o dall’altra. E tra le possibili soluzioni c’è anche quella che vedrebbe Giovanni Malagò passare dall’essere presidente della Federcalcio a commissario della stessa. L’altra possibilità porterebbe invece Ezio Maria Simonelli, con il presidente della Lega di serie A (e vicepresidente vicario della FIGC) nelle vesti di commissario fino a una nuova elezione.

L’attacco di Sabatini: “Come a X Factor”

Una situazione paradossale, in cui il diritto si mischia con la politica e con il mondo dello sport. Il caso Malagò trascende la semplice elezione del presidente FIGC e fa parte di un discorso molto più ampio. Ai microfoni di Radio Radio arriva il duro attacco di Sandro Sabatini, con il giornalista che critica tutto quello che sta avendo in questa vicenda: “I giuristi? Quattro dicono in un modo e cinque in maniera opposta. Non dovrebbe essere una giuria di Ballando con le Stelle o di X Factor. In questa vicenda c’è un paradosso. Malagò non era compatibile perché non era tesserato, adesso invece sono incompatibili quelli che sono tesserati? Vista da fuori, è soltanto un cavillo di battaglia per una vicenda politica. E fa acqua da tutte le parti”.