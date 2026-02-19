Malagò: "Giochi estivi? Fuori luogo parlare ora della candidatura di Roma"

“Gli aggettivi si sono sprecati, forse esauriti perche’ non ci sono parole per definire a livello sportivo cio’ che e’ successo. Come Federica stessa ha dichiarato piu’ volte, non sapeva neanche se fosse in condizione di poter gareggiare, pensate poi vincere due medaglie. E’ una storia meravigliosa, proprio leggendaria, rimarra’ scolpita nella pietra per l’infinito”. Cosi’ Giovanni Malago’, presidente di Fondazione Milano Cortina, a margine di un evento al fan Village in Parco Sempione, a Milano, con Deborah Compagnoni e la campionessa Federica Brignone. Sul futuro di Brignone, ha dichiarato: “Ritiro dopo la doppia vittoria? Non mi permetto di darle consigli, decidera’ lei. In questi mesi ha lavorato incessantemente, ora meritate vacanze”. Infine, ha commentato la possibilita’ di candidare Roma ai prossimi Giochi estivi: “Chi oggi esprime opinioni su questo tema sbaglia. E’ prematuro e, per certi versi, fuori luogo. Ci sono aspetti imprescindibili da considerare prima di fare dichiarazioni”.