“Senza l’Italia ai mondiali di calcio in Russia non posso dire di poter tifare per qualcuno in alternativa”: lo ha detto il presidente del Coni Giovanni Malagò a margine di un evento istituzionale a Pordenone.

“Non posso tuttavia negare di aver sempre avuto un debole per il calcio sudamericano – ha aggiunto – per questo seguirò con attenzione e affetto le gare di Brasile e Argentina”, le sue parole all’Ansa.

SPORTAL.IT | 12-06-2018 00:01