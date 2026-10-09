Il nuovo commissario della FIGC non ha mai nascosto la sua grande passione per la Roma: nata anche grazie al papà Vincenzo che è stato vicepresidente del club. Nel 2023 la trasferta con Verdone per la finale di Europa League

Giovanni Malagò è stato al centro dell’ultimo intricato caso che ha riguardato il calcio italiano. Dopo essere stato eletto a presidente della FIGC, l’ex numero 1 del Coni si è ritrovato proprio nel mirino del Comitato olimpico che ha messo in dubbio la validità della sua elezione. Una vicenda complicata a metà tra gli aspetti legali e quelli politici che si è risolta solo a inizio ottobre 2026 con un accordo che vede ora Malagò non più come presidente della Federcalcio ma come suo commissario.

La passione per la Roma grazie a papà Vincenzo

La passione per il calcio e il tifo per la Roma è nato anche per l’influenza di papà Vincenzo, scomparso a 90 anni nel gennaio 2023. Il padre di Malagò è stato legato al mondo del calcio con una partecipazione importante nei Mondiali in Italia nel 1990 e soprattutto con il ruolo di dirigente all’interno proprio della Roma, di cui è stato anche vicepresidente. La vicinanza di Vincenzo al mondo del calcio ha fatto sì che da bambino, Malagò avesse un contatto quasi costante con il calcio come ha raccontato lui stesso: “Il primo pensiero dopo la vittoria alle elezioni federali è andato a mio padre, quando avevo 6-7 anni andavo tutte le domeniche all’Olimpico. Per un periodo sono stato sia tifoso della Roma che della Lazio“.

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“Mai rinnegare il proprio vissuto”

La passione per la Roma non è mai stata un segreto. Quando Giovanni Malagò è stato eletto presidente della FIGC (ora ne è diventato il commissario) ha subito affrontato il “problema” per ribadire la sua imparzialità nel ruolo che andava a ricoprire: “Non c’è nulla di peggio di chi nega il proprio vissuto. Io per 13 anni da presidente del Coni sono sempre stato istituzionale. Su questo è impossibili dirmi qualcosa. L’importante è come ti comporti, mai rinnegare”.

Nel 2023 la mega trasferta a Budapest

Una passione dimostrata nei fatti e non solo a parole. Giovanni Malagò ha sempre seguito con attenzione e con passione la sua Roma. Basta citare un episodio per far capire il suo grande amore per i colori giallorossi. Il 31 maggio 2023 la squadra allenata da José Mourinho si guadagna l’accesso alla finale di Europa League contro il Siviglia. Malagò, che in quel momento è presidente del Coni, decide di organizzare una mega trasferta per andare a vedere la partita alla Puskas Arena di Budapest. E’ proprio lui a organizzare il volo con 140 amici per raggiungere la capitale ungherese e dalla partenza da Fiumicino non poteva mancare un altro grande tifoso sfegatato della Roma: Carlo Verdone.