Malcom già pazzo del Barcellona

Roma beffata. Malcom è, ufficialmente, un giocatore del Barcellona. L'ex Bordeaux ha già proferito le sue prime parole da blaugrana: "E' una sensazione unica, una grande gioia. Ho coronato un sogno. Vengo nel miglior club del mondo", le sue dichiarazioni riportate dal Mundodeportivo.

Dopo essere stato ad un passo dai giallorossi, Malcom è quindi del Barcellona per 41 milioni di euro. Monchi, ancora furioso, è già al lavoro per trovare un sostituto ma l'amarezza per come si è conclusa la vicenda rimane.

SPORTAL.IT | 25-07-2018 07:20