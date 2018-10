Malcuit minaccia la Juve, la replica di un giocatore francese

È bastato un post un po’ ambiguo, inserito dal terzino azzurro Malcuit sulla sua pagina Instragram dopo il polemico e discusso ko con la Juventus (“vi aspettiamo a casa nostra, forza Napoli sempre”) a scatenare il popolo del web che ha commentato vivacemente la mezza minaccia del giocatore francese.

Tra le faide di napoletani e juventini si è inserita sul profilo del giocatore anche la voce di un giocatore francese, Maxime Junca Parent, centrocampista classe ’94, ex Toulone (la Lega pro francese) che ha preso a insultare Malcuit con parole violente: “Il tuo nome già dice tutto, non ti sei reso conto che ti stai solo scaldando, finirai bruciato dal Vesuvio e dai tuoi stessi napoletani per parlare di niente. Sei andato dal Lilla al Napoli e ringrazia Dio e i tuoi agenti, sii umile. Da quando hai lasciato il Lilla hanno la miglior difesa di Ligue1, sei arrivato a Napoli e quando giochi tu il Napoli perde, vatti a sedere in silenzio, guarda i piedi che hai, il tuo cervello e renditi conto della fortuna che hai avuto di arrivare a questi livelli. Perdi e hai il coraggio di aprir bocca e osi parlare di minacce al ritorno, ma la Juve sarà già campione per quella data. Pensaci, il Napoli prende te e la Juve prende Ronaldo-Cancelo-Can ! Come osi fare il gladiatore di fronte a questi qua? E se anche pretendi di rivaleggiare con loro, abbi la chiaroveggenza di rimanere in silenzio..”.

Sportevai

VIRGILIO SPORT | 01-10-2018 12:15