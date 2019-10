Malcuit operato, lunghi i tempi di recupero

Kevin Malcuit si è sottoposto nella giornata di mercoledì a un intervento chirurgico per ricostruire il legamanto crociato anteriore, lesionatosi durante la partita di domenica scorsa contro la Spal. Il calciatore tornerà in campo non prima di 5-6 mesi.

La società partenopea ha comunicato sul proprio sito ufficiale che l'intervento, perfettamente riuscito, è stato effettuato nella Clinica Villa Stuart dal professor Pier Paolo Mariani con la presenza del dottor Raffaele Canonico, responsabile sanitario del Napoli.

SPORTAL.IT | 30-10-2019 15:54