Maldini apre a Ibrahimovic

Paolo Maldini in una intervista alla Gazzetta dello Sport ha parlato di un possibile approdo di Zlatan Ibrahimovic nel club rossonero.

"Ibra ingombrante per lo spogliatoio? Io non credo ai giocatori ingombranti. Lui è stata un'idea estiva, ma chiaramente avere dei campioni in squadra fa piacere. E Zlatan ha personalità ed è un campione".

L'attaccante svedese potrebbe anzi essere decisivo per far compiere al Diavolo un ulteriore salto di qualità: "In generale, una squadra che vuole puntare in alto deve avere giocatori di personalità: i nostri ce l’hanno, ma gente come Higuain e Ibrahimovic aiuta a tirare fuori le potenzialità altrui".

SPORTAL.IT | 14-10-2018 13:10