Maldini chiama un altro grande ex per il nuovo Milan

Bandiere che vanno, bandiere che restano e bandiere che possono tornare. Assorbita la delusione per la mancata qualificazione alla Champions League 2019-2020, e in attesa di valutare se rinunciare all’Europa League per patteggiare con la Uefa un alleggerimento delle sanzioni per il mancato rispetto dei paletti del Fair Play Finanziario, il Milan sta vivendo giorni decisivi per la ricostruzione del nuovo organigramma dirigenziale e tecnico.

Le dimissioni di Leonardo e di Gennaro Gattuso, presentate all’indomani della fine del campionato concluso dal Milan al quinto posto, hanno aperto due vuoti nei ruoli di uomo-mercato e allenatore e le scelte dei sostituti spetteranno a Paolo Maldini, sopravvissuto alla rivoluzione e anzi investito dall’amministratore delegato Ivan Gazidis del ruolo di direttore tecnico plenipotenziario, che l’ex numero 3 rossonero sta per accettare dopo aver valutato l’ipotesi di lasciare il club nel quale è tornato da dirigente nello scorso agosto, nove anni dopo l’addio al calcio giocato avvenuto nel 2009.

Maldini ha individuato in Marco Giampaolo il nome giusto per la panchina: il tecnico di origini abruzzesi ha già detto sì ed ora dovrà solo liberarsi dal vincolo con la Sampdoria in essere fino al 2020. Quanto alla sfera dirigenziale, Maldini starebbe valutando una serie di nomi per il ruolo di direttore sportivo, ma nelle ultime ore ha preso quota una candidatura che farebbe molto piacere ai tifosi rossoneri, quella di Zvonimir Boban, riportata da 'La Gazzetta dello Sport'.

L’ex fantasista del Milan tra il 1992 e il 2001, attuale vicesegretario generale della Fifa, ricoprirebbe un importante incarico dirigenziale, a patto però di rinunciare alla poltrona alla Fifa, incarico che il croato ricopre dall’ottobre 2016, dove Gianni Infantino è appena stato rieletto alla presidenza. Boban potrebbe essere la figura ideale per completare l’organico dirigenziale del Milan, supportando Maldini nelle scelte tecniche, ma anche Gazidis nella riorganizzazione generale del club.

