Maldini: "Convinto dal progetto e da Leonardo"

Durante la conferenza stampa di presentazione come Direttore dello sviluppo strategico nell'area sport, Paolo Maldini ha spiegato i motivi che l'hanno convinto a tornare al Milan: "Il progetto è serio e a medio-lungo termine. La chiarezza è stata fondamentale nella mia decisione, come Leonardo che mi ha tanto voluto".

"Alla base della scelta c'è comunque l'amore per il Milan e per il calcio in generale – continua l'ex difensore -. Il mio futuro nel mondo del pallone poteva essere o al Milan o in Nazionale".

"Avevo già intavolato qualche discorso con i cinesi – rivela Maldini -, ma non siamo neanche riusciti a trovare il ruolo adatto a me. Anche quando c'era Berlusconi ho parlato ma non siamo arrivati a una conclusione".

Sul mercato: "Lavorerò con Leonardo anche su questo aspetto ma ci sono sempre i paletti del Fair Play Finanziario. Non arriverà nessun top".

SPORTAL.IT | 06-08-2018 17:45