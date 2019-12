Maldini e Boban, pessimismo su Ibrahimovic

Il pareggio contro il Sassuolo rallenta la corsa del Milan verso la zona Europa, ma a poco più di due settimane dall'inizio del mercato di gennaio in casa rossonera tiene banco il futuro di Zlatan Ibrahimovic.

I due uomini-mercato del Milan, Paolo Maldini e Zvonimir Boban, hanno raffreddato la pista che porta al ritorno dello svedese, parso quasi certo fino a pochi giorni fa: "Quella di Ibrahimovic è un'ipotesi per l'attacco, ma non l'unica – ha detto Maldini prima della partita ai microfoni di 'Sky Sport' – Più si va in là nel tempo più è difficile perchè non gioca da ottobre e a 38 anni non è facile ritrovare la condizione in poco tempo".

Queste invece le parole di Boban in serata alla festa per i 120 anni del Milan: "Stiamo seguendo tante cose, vediamo se ci sarà necessità di operare sul mercato. Su Ibrahimovic bisogna riprendere le parole di Paolo, faremo di tutto affinché la squadra migliori il più presto possibile".

SPORTAL.IT | 16-12-2019 00:36