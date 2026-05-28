Maldini e non solo, al Fenerbahce può nascere una colonia italiana: Conte o Pioli per la panchina, arriverà anche Leao?

Hakan Safi, candidato alla presidenza del club di Istanbul, vorrebbe la bandiera del Milan come consulente: secondo i media turchi potrebbero seguirlo altri protagonisti della serie A

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

In Turchia potrebbe nascere una colonia della serie A: Hakan Safi, candidato alla presidenza del Fenerbahce, vorrebbe portare Paolo Maldini a Istanbul come consulente del club. All’ex rossonero il compito di convincere uno tra Antonio Conte e Stefano Pioli, tra gli obiettivi di mercato anche Rafa Leao.

Maldini, un futuro al Fenerbahce?

Altri protagonisti del calcio italiano potrebbero presto trasferirsi in Turchia per fare compagnia al c.t. Vincenzo Montella. Il Fenerbahce, infatti, può diventare la casa di diversi personaggi che sono o sono stati protagonisti in serie A. Il primo è Paolo Maldini, che sul suo profilo Instagram ha pubblicato una foto dell’incontro con Hakan Safi, candidato alla presidenza del club gialloblù di Istanbul: Safi avrebbe chiesto alla bandiera del Milan di diventare un consulente della società e di aiutarlo a portare al Fener alcune stelle della serie A.

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L’incontro tra Maldini e Safi

E leggendo il post di Maldini, pare proprio che l’ex capitano rossonero sia interessato all’offerta. “Splendido soggiorno a Istanbul con Hakan Safi – ha scritto la bandiera del Milan – Una grande mente calcistica, un leader appassionato e, cosa più importante, un vero amico. Abbiamo avuto ottime discussioni sul calcio e sono sicuro che continueremo a condividere molti altri momenti insieme in futuro”.

Il Fener eleggerà il suo nuovo presidente nel week end del 6-7 giugno, soltanto dopo si conoscerà il futuro di Maldini. Intanto, però, altre personalità della serie A sono state accostate al club di Istanbul.

Pioli o Conte in panchina, Leao in attacco

Per la stampa turca, infatti, nei piani di Safi l’arrivo di Maldini servirà a convincere un grande allenatore italiano ad accettare la panchina del Fenerbahce. Già nelle scorse settimane Stefano Pioli è stato accostato al club gialloblù, ma al nome dell’ex tecnico dell’Al Nassr si è affiancato negli ultimi giorni quello di Antonio Conte, libero dopo l’addio al Napoli.

Safi, inoltre, avrebbe messo nel mirino anche alcune stelle della serie A: su tutti Rafa Leao, ritenuto avvicinabile dall’aspirante presidente del Fener in seguito alla crisi del Milan e alla rifondazione del club avviata da Gerry Cardinale.