Maldini lavora alla doppia conferma, i milanisti esultano

Mentre i tifosi del Milan attendono di vedere nuovamente in campo i rossoneri contro il Lille, in Europa League, Paolo Maldini è al lavoro per il futuro della squadra di Stefano Pioli. In particolare, la bandiera e dirigente rossonero si sta concentrando in questi giorni sulle possibili conferme di Brahim Diaz e Diogo Dalot, due giocatori arrivati in prestito secco nelle ultime giornate del calciomercato estivo ma che hanno già convinto tutti nel Milan, nonostante un minutaggio non proprio elevato.

Maldini lavora per riscattare Diaz e Dalot

Secondo Tuttosport Maldini avrebbe contattato gli agenti di entrambi i calciatori per studiare una strategia utile a riscattare i loro cartellini, di proprietà di Real Madrid (Diaz) e Manchester United (Dalot).

La condizione necessaria perché gli affare vadano in porto è la qualificazione alla prossima Champions League, ma il 1° posto in campionato rende tutto l’ambiente milanista piuttosto ottimista e spinge dunque Maldini a portarsi avanti col lavoro…

I tifosi vogliono la conferma dei due giovani

“Sarebbe importantissimo tenerli”, commenta Paolino su una delle pagine Facebook dedicate al Milan. “Diaz è un buon giocatore. È un’ottima riserva, sarebbe importante trattenerlo”, aggiunge Andrea. E Clayton ribatte: “Diaz potrebbe facilmente diventare un top del Milan, altro che riserva. Bisogna investire su di lui”.

Per Stefanino bisogna riscattare Diaz e Dalot a prescindere dal piazzamento finale in campionato: “Ma anche senza Champions sono da tenere quei due, lo capirebbe chiunque!”. Francesco, invece, terrebbe solo il talento spagnolo: “Dalot non ha dimostrato ancora niente… Confermiamo solo Diaz”.

Manos ha un’altra strategia: “Dobbiamo anche pagare 25 milioni per Tonali. Penso che potremmo anche rinnovare il prestito di Diaz e Dalot per poi riscattarli l’anno seguente”.

SPORTEVAI | 04-11-2020 11:09