Milan: Maldini tiepido sulle chances scudetto, poi difende Gattuso e raccomanda il figlio Daniel a Palladino  

Il Milan è in ripresa rispetto agli anni scorsi, ma per Paolo Maldini ci sono squadre più attrezzate per lo scudetto: intervenuto al Premio Viareggio, la bandiera rossonera evita poi altre domande sulla sua ex squadra e parla di Nazionale, benedicendo la scelta dell’ex compagno Rino Gattuso come c.t., e del figlio Daniel, che “raccomanda” a Raffaele Palladino, nuovo tecnico dell’Atalanta.

Maldini tiepido sullo scudetto del Milan

Paolo Maldini ama ancora il Milan ed è per questo motivo che, dopo essere stato maltrattato dalla proprietà rossonera, parla poco della squadra della sua vita. “Del Milan faccio sempre un po’ fatica a parlare – ammette Maldini a margine del Premio Viareggio – Però sono contento che comunque ci sia una classifica migliore”.

Con Massimiliano Allegri i rossoneri sono tornati ai vertici della classifica e possono addirittura sognare lo scudetto. Maldini, però, è piuttosto tiepido sulle possibilità dei rossoneri di diventare campioni d’Italia. “Credo che alla fine tra Inter, Juventus e Napoli se la giocheranno. Se poi il Milan dovesse riuscire a mantenere questa classifica… beh alla fine quando sei lì ci provi”.

La benedizione di Gattuso

Insieme al Milan, l’altro grande amore della carriera di Maldini è stata la Nazionale. Per l’ex difensore l’Italia dovrà lottare per andare ai Mondiali, ma la scelta del suo ex compagno di squadra Rino Gattuso come c.t. è stata a suo parere corretta da parte della Federcalcio. “Quando lo hanno nominato c.t. ho pensato che fosse un’ottima idea – la benedizione di Maldini a Ringhio – Rino incarna lo spirito della Nazionale italiana”.

Gattuso, ad ogni modo, dovrà faticare per andare ai Mondiali. “I tempi sono cambiati, molte squadre sono migliorate – ha aggiunto Gattuso – C’è un’evoluzione da parte di tutte le altre nazionali e noi dobbiamo tenere il passo”.

La raccomandazione a Palladino

A Maldini, infine, scappa anche una battuta sul figlio Daniel, che sotto la gestione tecnica di Ivan Juric ha trovato poco spazio nell’Atalanta. L’arrivo di Raffaele Palladino, con cui Maldini junior aveva offerto ottime prestazioni ai tempi del Monza, potrebbe portare l’attaccante ad avere più minuti. “Speriamo. Daniel aveva iniziato da titolare, poi ha fatto più fatica a trovare spazio”, commenta papà Maldini prima di lasciarsi andare a quella che sembra una piccola raccomandazione a Palladino: “Daniel ha sicuramente bisogno di giocare”.