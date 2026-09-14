Maldini non è risultato positivo a stupefacenti: il post muto del giocatore e la nota del Cagliari

Il giocatore su Instagram pubblica l'esito delle analisi che sarebbero tutte negative, il Cagliari smentisce la notizia sulla positività ai controlli tossicologici

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

L’alcol sì, le droghe no. Dopo che si erano diffuse notizie su una presunta positività di Daniel Maldini anche ai controlli tossicologici dopo l’incidente stradale che lo ha visto coinvolto all’alba di domenica nel milanese, sia il Cagliari che il giocatore hanno risposto smentendo categoricamente.

La nota del Cagliari

Il figlio dell’ex capitano del Milan si è sottoposto a un esame tossicologico appena tornato in Sardegna che avrebbe dato esito negativo. Lo comunica il club che scrive: “Il Cagliari Calcio comunica che il calciatore Daniel Maldini, a seguito delle notizie emerse a mezzo stampa nelle ultime ore, è stato sottoposto a controlli tossicologici. Tutti i test effettuati hanno dato esito negativo. Il calciatore sarà regolarmente presente in gruppo”

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Il post di Daniel Maldini

Maldini jr invece ha voluto rispondere a modo suo, con un un post muto sul suo profilo Instagram, in cui – in una delle stories – fa sapere di non essere stato trovato positivo a droghe dopo l’incidente il giorno dopo avere segnato il gol decisivo nella vittoria del Cagliari contro l’Atalanta. Nella foto si vede il referto di una struttura di Cagliari, dove Maldini è rientrato dopo essere stato dimesso dall’ospedale e tutti i valori tossicologici risultano negativo.

Le parole dell’agente

Arrabbiato il suo procuratore, Beppe Riso che – come si legge su Gazzetta.it – dice: “Nessuno mette in dubbio che Daniel abbia fatto una leggerezza ma ci sono ca**ate e ca**te. Bisogna stare attenti a quello che si scrive, ai titoloni che si fanno. Serve essere più attenti e rispettosi. Si cerca sempre la notizia d’impatto a livello mediatico per metterlo in difficoltà. Daniel è uno dei pochi talenti veri che abbiamo”.

La reazione dei tifosi

Arrivano sul web anche i commenti dei tifosi: “Ok, ok, era solo sbronzo. Niente droga. Lo chiameremo “Doppiomalto” Maldini, visto che è già scritto sulla maglia.” e poi: “Dopo 48-60 ore! Per il procedimento penale valgono solo gli esami ematologici fatti nell’immediatezza dell’incidente.” e anche: “Forza Maldini, il pallone lo ha nel DNA. Uno dei migliori calciatori che la nazionale italiana può avere. Titolare nei prossimi europei” e infine: “Maldini diventerà uno dei più forti giocatori italiani tra poco, un talento naturale. Di certo non un pilota anche perché non ha più la patente”.