Maldini riabbraccia Shevchenko: "Un pezzo di Milan"

01-12-2021 20:46

Paolo Maldini ha parlato di Andriy Shevchenko a Sky prima del match con il Genoa: “Sheva e Tassotti sono sicuramente un pezzo di Milan. Per Sheva sarà senza dubbio particolare questa partita”.

I rossoneri devono vincere: “Bisogna ripartire, siamo forti abbiamo defezioni come tutti. Non sarà facile per noi, ma dobbiamo tornare ad essere concentrati come lo siamo stati per un anno e mezzo. Come possiamo migliorare? I margini ci sono e sono tanti, soprattutto nella gestione delle emozioni che ti arrivano dentro nelle partite importanti. Ma tutto arriva col tempo”.

