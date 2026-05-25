Maldini, schiaffo a Cardinale mentre il Milan sprofonda: l’appello dei tifosi e arriva la frecciata di Leao

Proprio nel giorno in cui Cardinale manda via tutti, l’ex capitano rossonero si espone sulla sua nuova sfida al Fenerbahce: tifosi impazziti per il post su Instagram

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

L’ultimo schiaffo di Paolo Maldini a Gerry Cardinale. Con un tempismo perfetto, proprio poco dopo l’annuncio della rivoluzione targata RedBird che ha portato all’addio di Allegri, Furlani, Tare e Moncada, arriva il post dell’ex bandiera del Milan che infiamma i tifosi. Nel momento più delicato della crisi rossonera, Maldini pubblica le foto dell’incontro avuto con Hakan Safi, ambizioso candidato alla presidenza del Fenerbahce.

Maldini, che dispetto a Cardinale

Premessa: pur vantando 3,8 milioni di follower su Instagram, Maldini non è certo un habitué dei social. A testimoniarlo è la sua attività piuttosto sporadica: la scorsa settimana aveva condiviso gli scatti con Jannik Sinner dopo il blitz al Foro Italico per la sfida contro Rublev, mentre i post precedenti risalgono addirittura all’inverno. E proprio per questo il messaggio odierno appare tutt’altro che casuale.

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RedBird caccia tutti e avvia l’ennesima rivoluzione di un progetto che non convince più nessuno, intanto l’ex dirigente – guarda caso – pubblica le immagini insieme a Safi, che ha costruito la sua campagna elettorale proprio attorno al nome della leggenda del Milan e del calcio italiano. Nulla contro Paolo, ci mancherebbe: la notizia dell’incontro era già nota da giorni. Ma il tempismo – proprio nel giorno del terremoto in via Aldo Rossi – finisce inevitabilmente per alimentare sospetti.

Il messaggio di Maldini e il lavoro col Fenerbahce

Quello di Safi non è affatto uno spot, tutt’altro: ha deciso di scommettere su Maldini perché l’obiettivo è provare a spezzare l’egemonia dei rivali del Galatasaray. Nessun incarico diretto, però: per l’ex terzino del Milan non si profila un ruolo da direttore sportivo o tecnico, ma piuttosto quello di consigliere e ambasciatore. Se Safi dovesse riuscire a prendere il controllo del club, gli affiderebbe il compito di rilanciare la rosa gialloblù con acquisti di spessore.

“Ho trascorso un periodo meraviglioso a Istanbul con Hakan Safi – ha scritto Maldini su Instagram -. Una grande intelligenza calcistica, un leader appassionato e, soprattutto, un vero amico. Abbiamo avuto ottime conversazioni sul calcio e sono sicuro che continueremo a condividere molti altri momenti insieme in futuro”. Sfida accettata e dardo scoccato.

Tifosi impazziti, la frecciata di Leao

L’unico calciatore del Milan a commentare il post è stato Rafa Leao. “Legend” si è limitato a scrivere il numero 10 rossonero, che ha chiuso la stagione nel peggiore dei modi. Il suo commento può essere letto come una frecciata indiretta alla dirigenza rossonera – ormai rivoluzionata da Cardinale – ma anche come un possibile segnale d’addio, visto che il Fenerbahce sta pensando proprio all’attaccante come fiore all’occhiello della prossima campagna acquisti estiva.

Intanto i tifosi rossoneri hanno invaso il profilo di Maldini. “Paolo, torna a casa tua. Per favore” scrive un tifoso. “Non dovresti essere in Turchia, ma a Milano” gli ricorda Claudio. “Salvaci, solo tu puoi farlo” commenta Enrico. Sarà una coincidenza, ma l’uscita social dell’ex capitano ha accresciuto ulteriormente la nostalgia di una piazza sempre più affranta e delusa.