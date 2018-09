Maldini: "Siamo lontani dalla Juve"

Paolo Maldini ai microfoni di Sky fa il punto della situazione in casa Milan dopo il deludente pareggio contro il Cagliari: "Siamo sinceramente molto lontani dalla Juventus: il nostro obiettivo è la qualificazione in Champions e un buon cammino in Europa League. Dobbiamo migliorare nella mentalità, ma non dimentichiamo che arriviamo da due sesti posti: la strada è lunga".

"Il progetto è buono, alcuni giocatori forse non sono ancora convinti di ciò che possono dare: il dialogo con noi dirigenti deve essere fondamentale. Abbiamo una grande occasione quest'anno, cercheremo di accelerare il processo di crescita dal punto di vista dell'esperienza".

SPORTAL.IT | 17-09-2018 10:35