Maldini, sms a Gattuso: "Serve un'altra mentalità"

Dopo Leonardo, anche Paolo Maldini manda un messaggio a Gennaro Gattuso dopo il pareggio interno del Milan contro l'Atalanta.

"Ci vorrà tempo per crescere, speriamo di farlo nel minore tempo possibile. Ci manca qualche giocatore e un salto di mentalità. Noi ci crediamo, la squadra ci deve credere, non è solo l'ambiente che spinge senza averne le possibilità, abbiamo la possibilità di arrivarci".

"Non dimentichiamo il passato fatto di grosse delusioni – le parole a Sportmediaset -, il fatto di infondere credibilità non è derivato solo da una nostra pazza idea ma dal reale valore dei giocatori. Le partite come quelle contro l'Atalanta succedono a tutte le squadre, non è che le altre, Juve a parte, stanno giocando così bene. Siamo sul livello delle altre, noi ci siamo sicuramente".

SPORTAL.IT | 25-09-2018 11:10