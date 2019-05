Maldini su Gattuso: "Lo devo valutare in modo freddo"

Il futuro di Gennaro Gattuso sembra essere lontano dal Milan indipendentemente dall’approdo in Champions League. La dirigenza rossonera sta vagliando diversi profili e gli occhi sono puntati soprattutto su De Zerbi e Di Francesco.

Paolo Maldini durante un’intervista a DAZN ha parlato del futuro dell’ex centrocampista: “Il suo operato lo devo valutare in modo freddo. Abbiamo ruoli diversi, non siamo compagni di squadra. L’obiettivo è avere un Milan che torni protagonista. Ci vorrà magari un po’ di tempo, ma l’idea è avere uno stadio di proprietà, magari assieme all’Inter ma di altissimo livello. Insomma, è un progetto a lunga scadenza…”.

“Direttore strategico del Milan è un titolo che può spiegare tante cose o anche niente. Leonardo ha preso questa posizione di dirigente a 360 gradi, più di un direttore sportivo, e mi ha chiesto di accompagnarlo in questa avventura. La definizione del ruolo è poco importante, quello che importa è che siamo a capo dell’area sportiva. E’ una bella sfida, piena di sentimento. La mia vita sportiva è sempre stata legata a questi colori, a questa città, quindi è la chiusura di un cerchio. Sembrava naturale, ma non era detto che accadesse”.

Nella prossima stagione Paolo Maldini, con ogni probabilità, non lavorerà con Leonardo, destinato a salutare dopo la partita a Ferrara con la Spal. Da settimane si rincorrono i rumor sulla sostituzione del dirigente brasiliano, non troppo apprezzato dalla proprietà rossonera per le scelte di mercato. L’amministratore delegato Ivan Gazidis vorrebbe ingaggiare Luis Campos, il direttore sportivo del Lille, il club della Ligue 1 controllato dal fondo Elliott, e cambiare completamente strategia di mercato puntando sulle giovani promesse e sulle future plusvalenze.

Una decisione presa anche considerati i vincoli finanziari negati alla necessità di rientrare nei parametri del fair-play finanziario dell’Uefa: paletti che renderanno complicata la campagna acquisti nella prossima stagione.

SPORTAL.IT | 22-05-2019 15:22