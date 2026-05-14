Maldini, tra l’Italia e il Fenerbahce... sceglie Sinner: il piano di Malagò con Guardiola e l’offerta turca

La leggenda rossonera pizzicata al Foro Italica per la sfida dei quarti vinta da Sinner contro Rublev. Il ritorno nel calcio è vicino, ma è chiamato a una scelta

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

I sogni son desideri, ed è anche per questo motivo che, negli ultimi giorni, il nome di Paolo Maldini è tornato prepotentemente di moda tra i tifosi del Milan. Ma non ci sarà un nuovo ritorno. Anche perché la leggenda rossonera e del calcio italiano è contesa tra Giovanni Malagò e il Fenerbahce. Nel frattempo, Maldini ha già fatto una scelta: Jannik Sinner. La sua presenza al Foro Italico per la sfida vinta contro Andrey Rublev ai quarti di finale degli Internazionali d’Italia non è passata inosservata.

Maldini da Sinner: ritorno nel calcio vicino

Nel corso della partita poi persa contro l’Atalanta, San Siro ha intonato più volte cori a favore di Maldini, deus ex machina del diciannovesimo – e ultimo – scudetto conquistato dal Diavolo. Mentre la petizione lanciata su change.org per chiedere le dimissioni dell’ad Giorgio Furlani ha ormai superato quota 50mila firme, l’ex terzino si è concesso un blitz a Roma per assistere al quarto di finale tra Sinner e Rublev.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

E al popolo rossonero sarà scesa più di una lacrima nel vedere presente anche Adriano Galliani, il cui ritorno nel Milan americano di Gerry Cardinale non si è mai concretizzato. Il passato glorioso che riaffiora con forza nel momento più cupo, proprio nel giorno in cui è emersa la notizia della rottura tra Zlatan Ibrahimovic e Massimiliano Allegri, con il futuro – e una qualificazione in Champions sempre più a rischio – che resta un rebus.

Malagò ha un piano per l’Italia: vuole Maldini

Nella giornata di ieri Giovanni Malagò e Giancarlo Abete hanno ufficializzato la sua candidatura alla presidenza della Figc. Sui social, l’annuncio da parte dell’ex presidente del Coni e attuale numero uno della Fondazione Milano Cortina 2026 ha raccolto una valanga di like da parte degli atleti azzurri: da Filippo Macchi a Sofiia Yaremchuk, passando per Rossella Fiamingo e Gianmarco Tamberi, in tanti hanno già espresso il proprio sostegno all’ultima sfida di Malagò.

Che pensa in grande per l’Italia dopo la mancata qualificazione ai Mondiali. Per rendere di nuovo grande la Nazionale e rilanciare il calcio del Belpaese, avrebbe infatti già chiesto a Maldini di guidare il Club Italia, mentre per la panchina il sogno è Pep Guardiola. Il tecnico spagnolo ha ancora un anno di contratto con il Manchester City, ma il suo futuro è in bilico e verrà deciso soltanto al termine della Premier League. Due le alternative principali: Allegri e Antonio Conte.

Ma c’è anche il Fenerbahce in pressing

Ve lo abbiamo raccontato nei giorni scorsi e dalla Turchia arrivano ulteriori conferme: l’ambizioso candidato alla presidenza del Fenerbahce, Hakan Safi, ha incontrato Maldini durante la sua visita nel capoluogo lombardo, nel corso della quale si è recato anche a San Siro per assistere a Milan-Atalanta.

Safi – riportano i media locali – gli avrebbe rivolto una domanda ben precisa: “Come possiamo far tornare campione il Fenerbahce?”. L’obiettivo è interrompere il dominio dei rivali del Galatasaray, ancora una volta vincitori della Super Lig, e Maldini viene considerato il profilo ideale per riuscire nell’impresa.