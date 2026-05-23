Milan, Maldini alleato dalla Turchia: Paolo può ripartire dal Fenerbahce e risolvere il rebus Leao

L'ex direttore tecnico dei rossoneri potrebbe ripartire dal Fener e aiutare il Diavolo a risolvere il rebus venutosi a creare attorno a Leao, sempre più fuori dal progetto

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

Paolo Maldini potrebbe ripartire davvero dalla Turchia e aiutare il Milan a risolvere il rebus Leao. L’ex dt rossonero è stato “pizzicato” a Istanbul in compagnia di Hakan Safi, candidato alla presidenza del Fenerbahçe, già incontrato a Milano qualche settimana fa e che, in caso di elezione, farebbe di Paolo il suo consigliere di fiducia.

Paolo Maldini “pizzicato” in Turchia

Paolo Maldini è pronto a tornare nel mondo del pallone. Che si tratti di un ruolo in Federcalcio o altro, l’ex direttore tecnico rossonero nelle ultime ore dimostra di non voler lasciare nulla al caso e di stare vagliando le diverse opportunità sul tavolo. Si spiegherebbe così la sua sortita in terra turca. Una visita che lo ha visto incrociare ancora una volta sguardo e pensieri con Hakan Safi, candidato alla presidenza del Fenerbahçe e pronto a metterlo al centro del suo team di uomini mercato.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Le promesse di Safi agli elettori

L’indiscrezione, rilanciata da La Gazzetta dello Sport, l’ha affidata al proprio profilo di X il giornalista turco, Yagiz Sabuncuoglu. I gialloblù di Istanbul conosceranno il proprio futuro nel finesettimana del 6-7 giugno, quando andranno in scena le elezioni che vedono in lizza il favorito Aziz Yildirim, ex presidente del club dal 1998 al 2018, e proprio Safi, che parte dietro nei sondaggi, ma che vanta una importante disponibilità economica e che ha promesso ai tifosi e agli elettori grandi colpi di mercato per tornare a vincere una Super Lig che manca ormai da dodici anni.

Leao al Fenerbahçe?

Il nuovo incrocio con Maldini ha fatto schizzare alle stelle le quotazioni di vedere Rafael Leao approdare sul Bosforo. D’altronde, tra Rafa e Paolo c’è da da sempre un ottimo rapporto. Dopo una stagione a corrente alternata che si è arenata su un finale da dimenticare, con tanto di fischi e contestazione dei tifosi rossoneri, domenica sera il portoghese potrebbe giocare nella fondamentale sfida Champions contro il Cagliari la sua ultima a San Siro (e, probabilmente, nemmeno da titolare). L’addio in estate è tutto fuorché un’utopia e Maldini può dare una mano al Milan e a Leao stesso.