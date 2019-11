Maledizione Lyanco: di nuovo infortunato

Continua la maledizione di Lyanco, il giovane difensore del Torino che dal suo arrivo in Italia continua a essere tartassato dagli infortuni.

Fermatosi nell'ottobre 2017 e poi nel febbraio 2018 per due distinti infortuni al piede sinistro, nello scorso mese di luglio si era arreso a un infortunio muscolare alla coscia.

Tornato nel frattempo disponibile, il brasiliano è andato incontro a un nuovo problema fisico in nazionale, come sottolineato dal Torino in una nota: "Lyanco, che ieri sera è uscito anzitempo per infortunio nella partita Brasile-Argentina Under 23, verrà valutato dallo staff medico granata e domani sottoposto ad accertamenti strumentali".

SPORTAL.IT | 18-11-2019 21:35