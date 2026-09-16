Il giocatore olandese è già in testa alla classifica marcatori e promette di continuare a segnare per la Roma di Gasperini. La strategia adottata ha già portato i suoi risultati

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Se c’è un merito che va riconosciuto a Gian Piero Gasperini, nella Roma così come la conosciamo, è nell’aver alleggerito Donyell Malen dalle pressioni derivanti dall’essere considerato un predestinato e sbloccato la voce gol. Da quando è approdato nella Capitale, è un crescendo che si riflettono sui risultati, sull’accesso della Roma al palco più ambizioso sul fronte europeo e lo stesso valore di mercato del cartellino si è gonfiato. Non solo segna, ma l’olandese ha visto quasi raddoppiare il suo prezzo.

Malen, l’eterno predestinato: Ajax, Arsenal e PSV

Malen è stato considerato, fin dalle giovanili dell’Ajax, che lo hanno forgiato a livello calcistico, una promessa che stentava a vedere la reale e concreta manifestazione di qualità che il suo bagaglio sembrava suggerire. Arsenal prima e poi PSV avevano creduto che potesse maturare senza trovare quel fattore decisivo per il salto di qualità. Anche a Dortmund, poco più che un ragazzo a 22 anni, ha sofferto per la mancanza di continuità e di conseguenza di occasioni. In quanti avrebbero creduto in lui quando la Roma, con il sì del tecnico, ha ritenuto fosse giunto il momento giusto?

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L’operazione in sé, oggi a distanza di mesi, è risultata proficua addirittura vincente. La Roma lo ha acquistato a 27 milioni tra prestito e riscatto, 25+2 per intenderci, e già dalle primissime partite con la maglia giallorossa ha dilagato in Serie A salendo la classifica e trascinando la squadra all’obiettivo più ambizioso: la Champions.

Avvio pazzesco per la Serie A

La stagione 2026/27 è incominciata sotto i migliori auspici, con 6 gol nelle prima quattro gare compresa l’impressionante tripletta contro la Fiorentina. A quasi 28 anni, Malen vanta un cartellino che ha sfondato i 45 milioni di valore, stando ai dati del portale specializzato transfertmarkt, ed è stato al centro delle manovre di mezza Europa.

La Roma lo ha blindato: mossa ragionata

La Roma lo ha blindato appena possibile con un contratto che scadrà il prossimo 30 giugno 2030, un quadriennale che ha comportato il versamento all’Aston Villa di 25 milioni più i 2 iniziali del prestito e un ingaggio, per l’ala, pari a 4 milioni netti a stagione. Secondo quanto trapelato, sarebbe stata inserita anche una clausola a garanzia del valore del giocatore e della stessa società con il 10% della futura rivendita a favore dell’Aston Villa.

Un sigillo, una garanzia per quel che riguarda i club che assicurandosi il giocatore mettono sotto stretta tutela quel capitale investito. Sia Roma sia Aston Villa si riservano un diritto, in vista della prossima sessione. Non ci riferiamo solo alla Juventus o al Milan ai rumors passati su Manchester Utd e altre big europee interessate ma a chi potrebbe arrivare con maggiori potenzialità di offerta. Le big si stanno già attivando, la vicenda Harry Kane ne è la dimostrazione e gli incastri potrebbero coinvolgere, presto, anche l’attaccante