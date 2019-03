Malore fatale, a Ravenna muore giovane calciatore

A due giorni dal primo anniversario della tragica scomparsa di Davide Astori, il mondo del calcio deve subire un’altra morte assurda, in questo caso di un giovanissimo.

Rendy Tamaku Mbunga, difensore di 14 anni in forza agli allievi della Polisportiva Voltana, in provincia di Ravenna, è infatti venuto a mancare nella serata di mercoledì a causa di un malore accusato al termine degli allenamenti nel campo sportivo comunale della frazione ‘Oriano Filippi’.

Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo si è sentito male quando, dopo aver fatto la doccia, si sarebbe recato presso una fontana situata a pochi metri dagli spogliatoi.

Rendy non ha perso subito conoscenza, ma le sue condizioni si sono aggravate rapidamente al punto da convincere un dirigente della società ad allertare il 118. Il personale dell’ambulanza giunta sul posto, dopo una prima valutazione delle condizioni del 14enne, ha richiesto l’intervento del mezzo avanzato di soccorso, ma i tentativi di rianimazione attraverso la respirazione cardio-polmonare non hanno dato esito.

Trasportato a sirene spiegate in codice rosso all’ospedale Umberto I di Lugo, lo sfortunato calciatore è spirato poco dopo, lasciando nella costernazione i famigliari accorsi sul posto, così come i compagni e lo stesso dirigente accompagnatore che ha provato in ogni mezzo a scongiurare la tragedia.

"La Società unitamente a tutti i propri tesserati, si stringe con un abbraccio alla Famiglia e manifesta la propria vicinanza in questo terribile momento. In segno di lutto vengono annullati tutti gli allenamenti e tutte le partite in programma da oggi, fino a domenica compresa", si legge sull'account Facebook della società romagnola.

Saranno gli esami autoptici a chiarire le origini del malore, che sembrano essere di natura cardiaca. Rendy era residente a Conselice, dove abitava con la famiglia.

SPORTAL.IT | 06-03-2019 14:00