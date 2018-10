Malore in campo a Napoli, paura per Keita

Sono ore d'ansia per il centrocampista del Liverpool Naby Keita. Il classe '95 è rimasto a terra dopo un contrasto al 18' della partita contro il Napoli al San Paolo: sostituito e uscito in barella, è stato stato trasportato d'urgenza prima all'ospedale di Fuorigrotta e poi al Cardarelli di Napoli dopo aver accusato un malore. Lo staff medico inizialmente pensava a un principio d'infarto.

Il giocatore guineano non ha mai perso conoscenza e i primi accertamenti hanno scongiurato i problemi cardiaci inizialmente ipotizzati. La Tac a cui è stato sottoposto ha dato esito negativo, ma il giocatore sosterrà altri esami per capire il motivo del malore, ed è ancora incerta la data delle dimissioni. Con lui è rimasto in Italia anche il medico sociale del Liverpool.

Queste le parole del manager dei Reds Klopp: "Non sappiamo cosa abbia Keita ma credo sia un brutto problema alla schiena".

Questa la nota ufficiale del Liverpool, che sceglie la cautela: "Liverpool Football Club conferma che Naby Keïta è stato portato in ospedale a Napoli. Mercoledì sera, durante il primo tempo della partita di Champions League contro il Napoli, il centrocampista è sceso in campo regolarmente allo stadio San Paolo ma è stato sostituito dopo 20 minuti da Jordan Henderson. Aveva chiesto la sostituzione perché lamentava allo staff medico un mal di schiena. Keïta è stato trasportato in ospedale, assieme a lui c'era anche il medico del club e, d'accordo con il centrocampista, sono stati effettuati una serie di controlli sanitari a scopo precauzionale per valutare le sue condizioni di salute. Non è stata presa ancora alcuna decisione sulle dimissioni del calciatore. Il Liverpool resterà in Italia fino a giovedì mattina e poi farà ritorno in Inghilterra".

Il Napoli si è imposto per 1-0 grazie a una rete nel finale di partita di Lorenzo Insigne.

SPORTAL.IT | 04-10-2018 10:10