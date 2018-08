Malore in campo: l'ex promessa del calcio esce dal coma dopo un anno

A più di un anno dal dramma in campo, rinasce la speranza. L'Ajax ha comunicato che Abdelhak Nouri, centrocampista ventunenne vittima di un arresto cardiaco in campo oltre 13 mesi fa, è uscito dal coma. Il ragazzo ha aperto gli occhi ed è riuscito a comunicare con i parenti attraverso piccoli gesti degli occhi, della testa e delle sopracciglia.

La svolta è stata resa nota dalla famiglia del talento olandese di origini marocchine, prodotto del vivaio dei Lancieri e perno dell'Olanda Under 19. "Quando siamo con lui si vede che sta meglio, ci riconosce ed è più sereno – ha spiegato il il fratello Abderrahim – Il suo stato neurologico è migliore rispetto a qualche mese fa. Ancora non si muove, è quasi totalmente immobile. Riesce solo a spostare la testa e a volte gli infermieri lo alzano dal letto e lo spostano su una sedia a rotelle. Per il momento comunica con piccoli gesti".

Dopo il malore, i medici fecero sapere che il giovane aveva riportato un grave e permanente danno cerebrale. Ma secondo quanto rivelato dai genitori al sito NL Times, Nouri è in netta fase di miglioramento neurologico, ormai da qualche mese. Attualmente è in una casa di cura, seguito assiduamente dai suoi familiari, e riesce a respirare autonomamente.

L'arresto cardiaco è avvenuto l'8 luglio 2017, quando il ragazzo crollò in campo al 72' di un match amichevole tra Werder Brema e Ajax. Fu soccorso col defibrillatore e trasportato in elicottero all'ospedale di Innsbruck, in terapia intensiva. Quindi il trasporto ad Amsterdam. La famiglia citò in giudizio l'Ajax per il ritardo e l'inadeguatezza dei soccorsi, e il club olandese si assunse tutte le responsabilità dell'accaduto.

Una notizia che ha riempito di gioia anche il neo acquisto della Roma, Justin Kluivert, che ha scelto la maglia giallorossa numero 34 proprio in onore dell'amico.

SPORTAL.IT | 21-08-2018 17:50