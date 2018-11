Malore per Mazzarri, il Torino lo ferma

Per la seconda trasferta consecutiva, Walter Mazzarri non siederà sulla panchina del Torino. Se però un mese fa sul campo della Sampdoria il tecnico toscano doveva scontare un turno di squalifica per l’allontanamento dal campo subito contro la Fiorentina, a Cagliari i motivi dell’assenza dell’allenatore granata saranno ben diversi, dettati da ragioni di salute e precauzionali.

Mazzarri è rimasto infatti vittima di un malore nella serata di venerdì, poco dopo la fine dell’allenamento del pomeriggio in vista della gara della 13a giornata in programma alle 20.30 di lunedì 26 novembre alla “Sardinia Arena”.

Per motivi legati alla privacy non sono stati forniti ulteriori dettagli, ma da quanto ha fatto sapere il club granata l’allenatore si è prontamente ripreso. Tuttavia la società granata e lo staff medico hanno deciso di comune accordo di far svolgere all’allenatore degli esami più approfonditi per capire la natura del malessere che ha colpito Mazzarri, costretto quindi a sospendere l’attività sportiva fino a quando non sarà reso noto l’esito degli accertamenti.

Questo il comunicato del Torino: "Torino Football Club comunica che l’allenatore Walter Mazzarri ieri ha avvertito un malore, di breve durata, dal quale si è prontamente ripreso. La Società e lo staff medico hanno deciso, a scopo prudenziale, di svolgere ulteriori approfondimenti. Per questa ragione il tecnico dovrà sospendere temporaneamente l’attività sportiva fino al completamento degli esami.“

A guidare la squadra dalla panchina, quindi, almeno fino alla gara di lunedì sera, sarà l’allenatore in seconda Nicolò Frustalupi, che aveva già fatto le veci di Mazzarri a Marassi nella gara vinta 4-1 dal Torino.

Mazzarri è arrivato sulla panchina del Torino all’inizio di gennaio del 2018, prendendo il posto di Sinisa Mihajlovic, esonerato dopo l’eliminazione ai quarti di Coppa Italia subita contro la Juventus. Dopo un girone di ritorno in crescendo, quest’anno la società ha dichiaratamente alzato l’asticella degli obiettivi verso la qualificazione in Europa League. Il rendimento del Torino è stato però finora all’insegna della discontinuità, in particolare in casa, dove la squadra granata ha subito tre ko: doloroso l’ultimo contro il Parma, prima della sosta, che ha parzialmente rovinato gli effetti del trionfo di Genova. Lontano dallo stadio Grande Torino, invece, i granata sono ancora imbattuti.

