Malore sul Mortirolo per Vuillermoz, intervenuti i soccorsi

Il Mortirolo non ha tradito le aspettative di corridori ed appassionati di ciclismo, rivelandosi la tappa più dura e importante di questa edizione del Giro d’Italia. Almeno fino a questo momento. Per qualcuno la corsa è stata simile a un calvario come accaduto ad Alexis Vuillermoz, 18° nella classifica generale alla partenza da Lovere.

Il corridore della AG2R La Mondiale, nel corso della salita verso il terribile Mortirolo, ha accusato una violentissima crisi d’asma e ha perso il controllo della bicicletta, finendo in una scarpata. È stato lo stesso Vuillermoz a raccontare, con un tweet, la propria disavventura.

Con l’aiuto dei compagni e dello staff del team, il francese è stato soccorso ed è anche riuscito a concludere la tappa in 117° posizione, a 32’47” dal vincitore Giulio Ciccone.

VIRGILIO SPORT | 29-05-2019 09:44