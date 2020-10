Malta vola con Devis Mangia: gran balzo nel ranking

La carriera di Devis Mangia sembrava finita nel dimenticatoio: dopo l’esperienza da commissario tecnico dell’Under 21 azzurra tra il 2012 e il 2013, sfiorando il successo agli Europei di categoria, del 46enne nativo di Cernusco sul Naviglio si erano un po’ perse le tracce.

Oggi Mangia allena la nazionale maggiore di Malta, squadra affrontata in più occasioni anche dall’Italia: nonostante non abbia a disposizione una rosa in grado di eccellere dal punto di vista tecnico, il tecnico è comunque riuscito a togliersi una gran bella soddisfazione.

Nell’ultimo aggiornamento del ranking FIFA, infatti, Malta è la squadra che più di altre ha migliorato la sua posizione balzando dal 186esimo al 180esimo posto: merito del rendimento offerto in Nations League, dove nell’ultimo turno è arrivata una vittoria esterna allo scadere in Lettonia.

Malta si trova al secondo posto nel girone 1 della Lega D con 5 punti conquistati: davanti, a 10, solo le Isole Far Oer, che si avviano a vincere il raggruppamento e a ottenere la promozione in Lega C.

OMNISPORT | 22-10-2020 12:22