Maltempo in Versilia, annullata la partita di calcio Seravezza-Viareggio

Il maltempo si e’ abbattuto con forza su Viareggio, dove la passeggiata e’ finita sott’acqua e la notte scorsa e’ crollata una porzione del tetto del campanile della chiesa di San Paolino, danneggiando anche l’ingresso. Annullata la partita di calcio Seravezza-Viareggio per impraticabilità del campo.

Disagi diffusi anche nel resto della Versilia: a Pietrasanta, in un’ora, sono caduti 54 millimetri di pioggia, con allagamenti, piccole esondazioni di fossi e canali e la chiusura del sottopasso Avis, dove e’ entrato in funzione il sistema di alert perché impraticabile. Alberi caduti hanno ostruito la provinciale per Camaiore e alcune attività ricettive a Marina hanno riportato danni.

Strade allagate pure a Torre del Lago Puccini. Nelle zone interne, 51 millimetri di pioggia sono stati registrati a Montemurlo (Prato). La Regione segnala possibili peggioramenti sulla costa livornese e pisana e altri temporali sparsi sul resto della Toscana. (Servizio Di Loy Lepore)