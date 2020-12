Manager Dovizioso: "Niente Honda, non scalderà il posto a Marquez"

Non si è risparmiato Andrea Dovizioso nell’ultima intervista, attaccando apertamente Jorge Lorenzo e mandando frecciatine alla Ducati dopo il mancato rinnovo del contratto. Attualmente “disoccupato”, il pilota di Forlì sta cercando l’alternativa migliore per il proseguimento della carriera.

Il manager di Andrea Dovizioso, Simone Battistella, ha allontanato la prospettiva di prendere il posto di Marquez al Corriere.it: “Finora non c’è stato alcun contatto. Credo che la Honda voglia valutare bene le condizioni di Marc prima di prendere qualunque decisione. Ad Andrea non interessa correre qualche gara per tenere in caldo il posto di Marquez“.

OMNISPORT | 26-12-2020 14:27