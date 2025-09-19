City-Napoli, Caressa confuso da Hojlund e Haaland: piovono critiche sul telecronista, pure Bergomi sott'accusa

La telecronaca dell'accoppiata Sky scatena i tifosi: la profezia su De Bruyne smentita da Conte e i nomi sbagliati, sui social si è giocata una partita nella partita

Mentre il Napoli provava a tener testa ai fenomeni del Manchester City con un uomo in meno, sui social si giocava un’altra partita. Quella ‘contro’ Fabio Caressa e Beppe Bergomi, il tandem scelto da Sky per commentare l’esordio dei campioni d’Italia in Champions League. Gli utenti del web hanno sottolineato le topiche del telecronista, che ha più volte confuso Haaland con Hojlund e viceversa.

City-Napoli, piovono critiche su Caressa: ecco perché

Si sa, i social non perdonano. Al minimo passo falso scatta la polemica. Se capitan Di Lorenzo è stato massacrato per il fallo da rosso a inizio partita che ha condizionato la prestazione del Napoli, Caressa è finito nel mirino delle critiche per aver sbagliato i nomi dei centravanti delle due squadre.

Bisogna riconoscere che l’accoppiata Haaland-Hojlund sembra uno di quei giochini-trappola creati per generare confusione, però l’errore si è ripetuto più volte. “Caressa non ha più la lucidità per distinguere foneticamente Haaland e Hojlund nella stessa partita” scrive Ivan su X. “Da quando è iniziata la partita ancora deve capire chi è Haaland e chi Hojlund” rincara Kekk84.

La profezia su De Bruyne, Savinho e ‘Buongiorgio’

Al momento dell’espulsione di Di Lorenzo, il telecronista ha ipotizzato le possibili mosse di Conte per riequilibrare la squadra, partendo da una certezza: la conferma in campo del grande ex De Bruyne.

Ma la sua profezia è stata smentita dai fatti. Chi ha lasciato spazio a Olivera al 25′? Proprio il belga. “’No, no… De Bruyne non puoi toglierlo mai’”. Caressa le sa tutte” ironizza ‘miciomannaro’. Dopo aver storpiato Buongiorno in ‘Buongiorgio’ e aver scambiato Savinho per Sylvinho, Tancredi sentenzia: “Veramente non ne azzecca una”.

Anche Bergomi sott’accusa: che cosa non è piaciuto

In tanti hanno sottolineato come Caressa e Bergomi abbiano enfatizzato la prova del Napoli, costretto dall’inferiorità numerica a una gara prettamente difensiva, e anche l’importanza della posta in palio all’Etihad Stadium. “Caressa sta facendo di tutto per spacciare come epica la prima partita di un torneo in cui ne giocherai sicuramente altre 7. E che ti fa qualificare anche se ne perdi 4-5. Basta urlare. Basta” commenta ‘Fabbio’.

“Ridicoli, centinaia di milioni, zero tiri in porta. 11 contro 10? Certo, inferiori. Caressa, Bergomi, basta ca..ate” twitta Sly. “Trovo giusto per il telecronista tifare l’italiana in Champions, ma stasera (ieri sera, ndr) la coppia Caressa-Bergomi è vergognosa, non troviamo scuse campate in aria” chiosa Stefano.