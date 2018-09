Manchester a due facce, debutto choc per il City

Salta il fattore campo nella seconda notte della prima giornata di Champions League. Vincono in casa solo il Real Madrid sulla Roma e l’Ajax, che torna tra i grandi travolgendo l’Aek, ma la notizia del giorno è il clamoroso ko interno del Manchester City contro il Lione.

Guardiola, in tribuna per squalifica, compromette già la corsa al primo posto vista la vittoria del Bayern Monaco a Lisbona. Lo United passa in Svizzera con Pogba, sorride la Roma grazie al pareggio in extremis del Cska a Plzen.

Gruppo E

Ajax-Aek 3-0

46’, 90’ Tagliafico (Aj); 77’ van de Beek (Aj)

Shakhtar-Hoffenheim 2-2

6’ Grillitsch (H); 27’ Ismaily (S); 38’ Nordtveit (H); 81’ Maycon (S)

Classifica: Ajax 3; Hoffenheim, Shakhtar 1; Aek 0

Gruppo F

Benfica-Bayern Monaco 0-2

10’ Levandowski (BM); 54’ Renato Sanches (BM)

Manchester City-Lione 1-2

26’ Cornet (L); 43’ Fekir (L); 67’ Bernardo Silva (M)ù

Classifica: Bayern Monaco, Lione 3; Manchester United, Benfica 0

Gruppo G

Real Madrid-Roma 3-0

45’ Isco (R); 58’ Bale (R); 93’ Mariano Diaz (R)

Viktoria Plzen-Cska Mosca 2-2

29’, 41’ Krmencik (V); 49’ Chalov (C); 95’ Vlasic (C)

Classifica: Real Madrid 3; Cska Mosca, Viktoria Plzen 1; Roma 0

Gruppo H

Young Boys-Manchester United 0-3

Valencia-Juventus 0-2

45’, 51’ rig. Pjanic (J)

Classifica: Manchester United, Juventus 3; Valencia, Young Boys 0

SPORTAL.IT | 20-09-2018 00:25