Manchester City al fotofinish, Schalke ko

Guardiola e il Manchester City escono vittoriosi dal campo dello Schalke 04 grazie a un gol di Sterling al 90esimo, dopo essere stati sotto fino a 5 minuti dalla fine per 2-1.

Partono subito forte gli inglesi che passano in vantaggio al 18esimo con Aguero su assist di David Silva. Rete convalidata dopo un check del VAR per un presunto fallo in attacco.

I Citizens si rilassano e lasciano che gli avversari prendano coraggio fino a quando al 35esimo un tiro di Caligiuri, fra i migliori dei suoi, colpisce il braccio largo di Otamendi in area con l’arbitro che, dopo aver visto il monitor del VAR, assegna il penalty.

Sul dischetto si presenta Bentaleb che spiazza Ederson.

Passano 10 minuti e l’arbitro assegna un altro rigore ai tedeschi, questa volta per un fallo di Fernandinho su Sanè. E’ ancora Bentaleb a realizzarlo con Ederson che sfiora ma non riesce a respingere.

Nella ripresa il City attacca con tutti gli effettivi con lo Schalke ben chiuso dietro e pronto a colpire in contropiede.

Al 69esimo Otamendi lascia i suoi in 10 per doppia ammonizione, anche se il secondo cartellino sembra abbastanza severo.

Al 78esimo Guardiola manda in campo Sanè ed è proprio il tedesco a pareggiare la sfida con un gran gol di sinistro su calcio di punizione.

Allo scoccare del 90esimo Sterling regala la vittoria dei suoi grazie a un errore da matita blu di Oczipka che gli permette di presentarsi a tu per tu con Fahrmann con l’inglese che non sbaglia.

SPORTAL.IT | 20-02-2019 23:25