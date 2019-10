Manchester City-Atalanta, le probabili formazioni

Tutto pronto per la sfida, valida per la terza giornata della fase a gironi di Champions League, tra Manchester City e Atalanta. Guardiola dovrebbe puntare sul 4-2-3-1 con Aguero unica punta di ruolo. I bergamaschi, ancora a quota zero in classifica, confermano Muriel al posto dell'infortunato Zapata.

Le probabili formazioni:

Manchester City (4-2-3-1): Ederson; Cancelo, Fernandinho, Stones, Zinchenko; De Bruyne, Gundogan; Mahrez, Silva, Sterling; Aguero. All.: Guardiola

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Djimsiti, Masiello; Castagne, Freuler, de Roon, Gosens; Gomez, Ilicic; Muriel. All.: Gasperini

SPORTAL.IT | 22-10-2019 07:50