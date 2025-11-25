Manchester City, no a Haaland e Donnarumma: la scelta folle di Guardiola contro il Bayer. E c’è chi parla di esonero

La formazione inglese perde in casa contro il Bayer Leverkusen con l’allenatore spagnolo che decide di mandare in campo una squadra completamente rivoluzionata: malissimo l’ex Milan Reijnders

Dieci punti in classifica per il Manchester City, un buon punteggio e Pep Guardiola decide di fare un turnover selvaggio nel match di Champions League contro il Bayer Leverkusen. Niente Haaland e Donnarumma e arriva una terribile sconfitta contro i tedeschi e un mare di critiche per il tecnico spagnolo.

Le scelte di Guardiola

Dieci cambi, Pep Guardiola decide per una vera e propria rivoluzione per affrontare la gara con il Bayer Leverkusen. Il tecnico spagnolo vuole provare a cambiare tutto per la sfida di Champions League e lascia fuori alcuni dei giocatori più rappresentativi. Nonostante un avvio di stagione complicato, il City sta andando a gonfie vele in Europa e la scelta del tecnico è stata quella di provare a dare un po’ di fiato ad alcuni giocatori, una reazione dovuta anche alla bruttissima partita contro il Newcastle: “Avrei voluto cambiare 11 giocatori ma non avevo la possibilità di farlo. Abbiamo bisogno di energie fresche e di coinvolgere tutti”, ha detto a TNT Sports.

Fuori Haaland e Donnarumma

La scelta che sorprende maggiormente è quella di lasciare fuori due dei giocatori che fino a questo momento hanno fatto meglio come Haaland e Donnarumma. In attacco spazio a Marmoush, ma la mossa non paga. E nel secondo tempo a circa 25 dalla fine imo norvegese viene comunque chiamato in causa. Dopo un buon avvio, infatti è il Bayer a prendere in mano il controllo delle operazione e a trovare il doppio vantaggio. E riposo a sorpresa anche per il portiere italiano Gigio Donnarumma, al suo posto va James Trafford. Il portiere inglese però è incolpevole in occasione delle due reti segnate dalla formazione tedesca. Da rimarcare anche una pessima prestazione dell’ex Milan, Tijani Reijnders. Il centrocampista continua a vivere una stagione molto difficile e anche contro il Leverkusen non convince, fallendo anche una clamorosa occasione da gol.

City-Bayer: tutte le emozioni del match

Guardiola: la rabbia dei tifosi del City

Per la prima volta nel corso della sua avventura al Manchester City si comincia a parlare di esonero anche per una leggenda come Pep Guardiola. Il tecnico spagnolo è reduce da un stagione molto difficile e nonostante i grandi investimenti sul mercato le cose non sembrano essere cambiate in maniera radicale. E i tifosi del City ora cominciano a rumoreggiare, la scelta del tecnico di schierare una formazione completamente inedita in Champions non è piaciuta: “E’ la classica fotografia di questo momento, la scelta della formazione è la volontà di Guardiola di rendere ancora le cose più complicate”, scrive un tifoso. Mentre c’è chi è più netto: “Questa è tutta colpa sua”.