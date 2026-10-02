Manchester City, Marco Bellinazzo: “Aspetto sanzioni di compromesso, non le più gravi. E vi spiego perché”

Sono giorni complicati in casa Manchester City. La commissione indipendente della Premier League accusa il club inglese di aver mascherato, come sponsorizzazioni, finanziamenti occulti per oltre un miliardo di euro versati dalla sua stessa proprietà. Un sistema che sarebbe durato anni, dal 2009 al 2018: la società dello sceicco Mansur bin Zayd Al Nahyan ha sempre respinto ogni accusa e dovrà difendersi nelle sedi opportune per evitare sanzioni anche pesanti: dalla multa alla penalizzazione fino all’esclusione dal campionato.

Ne abbiamo parlato con un esperto come Marco Bellinazzo, giornalista de ‘Il Sole 24 Ore’ nonché autore del libro ‘La colpa è di chi muore’ pubblicato da Fandango Libri e appena insignito del Premio Coni Miglior Romanzo, che ci ha spiegato quello che sta succedendo adesso e cosa potrebbe accadere dopo.

“C’erano delle regole contabili in Premier, così come in ambito UEFA, ma il problema adesso riguarda appunto le regole contabili della Premier, per cui bisognava avere un certo livello di perdite massime consentite, un certo livello di equilibrio tra le entrate e le uscite. Il Manchester City è accusato, anzi è stato riconosciuto colpevole in primo grado, mettiamola così, di aver utilizzato una serie di escamotage per rientrare nei parametri, mentre evidentemente era in una situazione per cui era fuori da questi paletti. E lo ha fatto sistematicamente, questa è la cosa più grave, per circa nove anni, è il periodo in cui si concentrano le violazioni accertate”.

La domanda che tutti si fanno è, ovviamente, cosa rischia davvero il Manchester City?

“Il tipo di sanzione dipenderà dalla gravità anche economica delle accuse che verranno accertate, nel senso che ora sono state accertate da questa commissione indipendente, ma il City ha annunciato ricorso, quindi ci sarà una sorta di dibattimento, se possiamo fare l’esempio di un processo. Bisognerà, poi, stabilire l’entità delle violazioni, nel senso che quelle di cui viene accusato il City sono fondamentalmente di due tipi.

Una parte ha a che fare con una sorta di occultamento dei costi, nel senso che una parte degli stipendi dei calciatori e, probabilmente, anche degli allenatori, si parla ad esempio degli stipendi di Roberto Mancini, parrebbero non pagati direttamente dal club, ma da società esterne. Apparentemente esterne, questo è il tema, alle quali si sarebbe finto di vendere per esempio i diritti d’immagine e per eventuali pubblicità, ma l’accusa è che quei soldi facessero parte dell’ingaggio, quindi non comparissero direttamente nel bilancio del Manchester City.

Queste società sono state collegate alla proprietà di Abu Dhabi del club. Una volta accertate le violazioni, è chiaro che si avrebbe un rilievo contabile molto grave, e potrebbe portare verso sanzioni molto severe”.

C’è anche una seconda parte di accuse.