Manchester City, che spreco a Liverpool: anche il Chelsea in testa

Solo 0-0 tra Liverpool e Manchester City nel big match di Anfield, quello che avrebbe potuto regalare la vetta della classifica di Premier League in solitaria agli uomini di Pep Guardiola.

I Light Blues possono infatti recriminare in particolare per ciò che è avvenuto all'85', quando dopo un atterramento di Van Dijk su Sané gli ospiti hanno potuto avvalersi di un calcio di rigore, spedito però alle stelle da Mahrez.

La mancata vittoria del City ha favorito il Liverpool, rimasto a pari punti con la squadra di Guardiola, ma anche il Chelsea: la squadra di Maurizio Sarri si è infatti imposta sul campo del Southampton per 3-0 (in rete Hazard nel primo tempo, Barkley nel secondo e Morata a tempo scaduto) e si trova in testa, a quota 20 punti, insieme proprio a Liverpool e Manchester City.

Nell'altro incontro della domenica di Premier, poi, è arrivata la cinquina dell'Arsenal in uno dei tanti derby di Londra: a Craven Cottage il Fulham si è vinto sconfiggere per 5-1 dagli scatenati Gunners alla sesta vittoria di fila.

SPORTAL.IT | 07-10-2018 22:55