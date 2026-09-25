Secondo le prime indiscrezioni, il club inglese sarebbe stato dichiarato colpevole per 114 delle 115 accuse della Premier League: tutto è cominciato proprio dal contratto del ct dell’Italia

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Il Manchester City si trova nei guai, per il momento si tratta solo delle prime indiscrezioni su un processo che dura da tempo e che rischia di mettere in ginocchio uno dei club più importanti del calcio inglese. Le conseguenze potrebbero essere pesantissime e si si va indietro nel tempo, uno dei primi nomi a spuntare in quello che può essere considerato un vero e proprio scandalo è quello di Roberto Mancini, che torna in panchina contro il Belgio per il suo secondo mandato da commissario tecnico dell’Italia.

Le 114 infrazioni del Manchester City

Per il momento si parla di “indiscrezioni”, dunque manca ancora l’ufficialità ma quanto scritto da The Athletic sembra molto più che attendibile. Secondo il sito, infatti, il Manchester City sarebbe stato ritenuto colpevole di 114 violazioni delle norme finanziare inglesi contestate dalla Premier League per un periodo che va dal 2009 al 2018. Ora cresce l’attesa per conoscere quali saranno le sanzioni in cui potrà incorrere il club inglese che rischia da una pesante multa fino all’espulsione dalla Premier, con di mezzo anche possibili penalizzazioni, retrocessione e revoca dei titoli conquistati.

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Il “doppio” contratto di Mancini

Uno dei primi nomi a finire nel mirino degli inquirenti riguardo le irregolarità finanziare del Manchester City è quello di Roberto Mancini. Ad aprire il caso sono una serie di articoli pubblicati dal giornale tedesco Der Spiegel che, in consorzio con altre pubblicazioni, fa un reportage su Football Leaks. E tra le carte a finire sotto la lente di ingrandimento c’è il contratto del ct della nazionale italiana. Secondo le informazioni il tecnico firma un contratto di 1,45 milioni di sterline con il club nel 2009 ma allo stesso tempo sigla ancora un accordo per 1,75 milioni di sterline per Al Jazira. Secondo il giornale tedesco, i dirigenti del City hanno raggiunto un accordo in base al quale la holding che controllava il club, l’Abu Dhabi United Group, avrebbe girato i soldi ad Al Jazira che avrebbe pagato Mancini attraverso una compagnia offshore con sede alle Mauritius.

La posizione della Uefa e la Champions all’Inter

Il doppio “contratto” per Mancini è uno degli esempi con cui secondo gli inquirenti, il City riusciva ad aggirare le regole del Fair Play Finanziario sia nei confronti della Uefa che della Premier. Se il club inglese dovesse essere penalizzato in Inghilterra rischia anche nei confronti della Uefa che è parte di questo processo. Difficile che si arrivi a una revoca dei titoli vinti in questi anni in ambito europeo, ed è difficile che l’Inter si vede assegnata a tavolino la Champions League 2023 che i nerazzurri videro sfumare nella finale persa contro la squadra di Guardiola.