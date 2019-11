Manchester City di rimonta, Chelsea ko

Sabato intenso anche in Premier League, oltre che in Serie A. Pure nel campionato inglese sono infatti scese in campo le squadre più forti in vista del turno di Champions League. La partita più importante vedeva di fronte Chelsea e Manchester City: la squadra di Guardiola si è imposta in rimonta per 2-1, replicando già nel primo tempo con De Bruyne e Mahrez al gol di Kantè che aveva portato in vantaggio i Blues al 21'.

Si ferma dopo sei successi di fila in campionato la corsa della squadra di Lampard, ora scivolata al quarto posto a -2 dal City e a -3 dal Leicester, secondo da solo grazie al 2-0 sul Brighton. In testa c'è sempre il Liverpool, a +8 sul Leicester dopo il sofferto 2-1 sul Crystal Palace dell'ex Hodgson: in gol Manè e Firmino.

SPORTAL.IT | 24-11-2019 09:24