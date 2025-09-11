Manchester City, Donnarumma avvisa il Napoli: "La Champions League nostro obiettivo, ora so come si fa"

Il portiere italiano inizia la sua avventura agli ordini di Pep Guardiola: "Il fatto che mi abbia voluto è motivo di orgoglio. A Napoli ho tanti amici, contro di loro sarà dura"

Il filo si riannoda, dopo un addio non esattamente idilliaco al Psg le due partite con la Nazionale: Gigio Donnarumma riparte dal Manchester City, e molto probabilmente non sarà un brutto ripartire.

Donnarumma alla corte di Guardiola

Il portiere italiano ha svolto i primi allenamenti guidati da Pep Guardiola, ed ha rilasciato le prime dichiarazioni ufficiali ai canali del club inglese. “Sono davvero felice ed emozionato di essere in uno dei migliori club al mondo -le parole di Gigio- Questo è un club con una lunga storia alle spalle e ha fame di vittorie. So che c’è molta responsabilità, ma sono orgoglioso di aiutare il club a continuare a vincere insieme. Sicuramente il Milan e il Psg mi hanno aiutato molto nella mia crescita. Ho vinto tanto nella mia carriera, quindi sarò sempre grato a loro per tutto quello che mi hanno dato“.

Donnarumma volta pagina

Ma ora la pagina è voltata, e Donnarumma è pronto alla nuova sfida: “Ora però sono completamente concentrato sulla mia nuova sfida qui: scrivere la storia e diventare un simbolo per la città e per il club. E soprattutto, rendere orgogliosi i tifosi e vincere tanti trofei insieme, perché è un club storico e merita di arrivare il più in alto possibile. Sono orgoglioso di essere qui e felice della scelta che ho fatto, e spero di scrivere la storia qui e vincere più trofei possibile, questo è il mio obiettivo”.

Il mondo del Manchester City

“Vedo tutto intorno a me, come il centro sportivo e lo stadio, sono fantastici – ha aggiunto – non si può capire finché non lo vedi con i tuoi occhi. Le strutture e lo staff qui sono fantastici. Sono venuto qui con tutta la mia famiglia per il mio primo giorno al club e la mia prima emozione è stata che sembra una vera famiglia. Tutti sorridono e io sono felice e orgoglioso e non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura“.

Guardiola che orgoglio

Inevitabile un passaggio sul tecnico catalano: “Penso che la storia di Guardiola parli da sola. Il fatto che mi abbia voluto qui è motivo di orgoglio – ha sottolineato Donnarumma – È un’emozione indescrivibile. Essere allenato da Pep credo sia il massimo per un calciatore. Non vedo l’ora di seguirlo e scendere in campo con lui. Sono sicuro che mi aiuterà molto e faremo grandi cose insieme, in questa stagione e negli anni a venire”.

Donnarumma e il sogno della Premier

Donnarumma ha dunque realizzato il suo sogno di giocare in Premier: “È un nuovo capitolo della mia vita e della mia carriera. Giocare in Premier League con il Manchester City è una grande emozione per me e sono pronto per questa sfida – ha sottolineato – Ho sempre sognato di giocare in Premier League, perché è il campionato migliore del mondo. Per un giocatore, penso che raggiungere il successo in Premier League sia il massimo della sua carriera, quindi sono davvero felice di essere qui, sono disposto a scendere in campo per il suo club che ha desiderato così tanto ingaggiarmi e spero di poter ricambiare la fiducia”.

Donnarumma lancia la sfida al Napoli

Donnarumma indosserà la maglia numero 25 e si giocherà il posto con James Trafford, Stefan Ortega e Marcus Bettinelli. Ma la concorrenza non lo spaventa, anzi. Il grande obiettivo è sempre quello, vincere di nuovo la Champions: “È il trofeo più bello per un calciatore: sollevarla al cielo è stata un’emozione unica e speciale”. Il City nel suo percorso europeo esordirà contro il Napoli: “Si tratta di una squadra forte, ma è giusto così perché non esistono partite facili a questi livelli. Io a Napoli ho tanti amici, ma noi dobbiamo pensare solo a vincere per iniziare al meglio la nostra stagione in Europa. La Champions è uno dei nostri obiettivi, non possiamo nasconderci”.