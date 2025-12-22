Manchester City, Donnarumma avvisato: Guardiola non ammette sgarri, la 'minaccia' nel giorno di Natale

I sette successi di fila e il -2 dall'Arsenal non tranquillizzano il catalano, preoccupato dalle possibili conseguenze del rompete le righe in vista del Napoli: la mossa di Pep

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Pep Guardiola è inflessibile. Neppure il 3-0 al West Ham nell’ultimo turno di Premier League, grazie al quale il Manchester City si è portato a -2 dall’Arsenal capolista, è servito a distendere il tecnico catalano. Donnarumma, Haaland e compagni sono avvisati: niente sgarri con la bilancia, la minaccia arriva proprio nel giorno di Natale.

Manchester City, il diktat di Guardiola

Il tecnico dei citizens ha concesso tre giorni di riposo in vista del Natale e non quattro come invece avevano richiesto i suoi calciatori. Il motivo è nella prestazione offerta contro gli Hammers che non ha affatto convinto Guardiola, nonostante il 3-0 finale.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Venerdì, prima dell’ultima partita che ha anticipato il (breve) rompete le righe, tutti gli sky blues sono saliti sulla bilancia. L’imperativo? Vietato sgarrare. Perché va bene concedersi un po’ di meritato riposo con amici e parenti, ma il calendario non concede tregua e il 27 dicembre già si torna in campo per il lunch match contro il Nottingham Forest.

Donnarumma e Haaland avvisati: ‘la minaccia’

Come riferiscono i media inglesi, il giorno di Natale tutti quanti saranno chiamati alla prova bilancia. Con Guardiola nelle vesti di sergente di ferro a controllare che i suoi uomini abbiano rispettato le direttive del club. Da Donnarumma ad Haaland, nessuno escluso: se qualcuno non dovesse trovarsi il linea con il proprio peso forma, sarà escluso dalla trasferta di Nottingham.

Pep confida nella professionalità dei calciatori in un momento cruciale della stagione, in cui l’Arsenal inizia a perdere qualche colpo, mentre il City è reduce da sette successi di fila tra campionato, Champions League e Carabao Cup, tra l’altro con otto gol fatti e zero subiti nelle ultime tre uscite.

Guardiola e la bilancia: il precedente

L’ex allenatore di Barcellona e Bayern Monaco è ossessionato dalla forma fisica, fondamentale per applicare il suo credo sul rettangolo verde. C’è già un precedente a riguardo e risale alla fine del 2022, quando criticò pubblicamente l’acquisto estivo Kalvin Phillips per essere rientrato dalla vacanze post Mondiale in Qatar con qualche chilo di troppo.

“Una delle caratteristiche delle mie squadre, da quando ho iniziato nella squadra B del Barcellona fino a oggi, è che si corre come animali – ha spiegato Guardiola -. I calciatori rientreranno il 25 dicembre e io sarò lì a controllare, voglio vedere come tornano dopo tre giorni. Possono mangiare, ma se qualcuno si presenterà con tre chili in più resterà a Manchester, questo è sicuro”.