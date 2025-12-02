Manchester City, Chukwueze inguaia Donnarumma: la statistica da incubo di Gigio. Haaland storico, Guardiola in confusione

Il match sul campo del Fulham è folle: i Citizens vanno avanti prima 3-0, poi anche 5-1 ma nel finale rischiano di rovinare tutto. Haaland entra nella storia della Premier League

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Una serata che era cominciata nel migliore dei modi per il Manchester City e che poi si è andata complicata con il passare dei minuti. La squadra di Guardiola vince ma è ben lontana dall’essere guarita nonostante i tre punti conquistati con il 5-4 nella trasferta sul campo sul campo del Fulham. E nonostante non ci sia nessuna colpa specifica anche Gigio Donnarumma finisce nel mirino, anche per colpa di uno scatenato Chukwueze.

La partita folle con il Fulham

Il Manchester City è a caccia da tempo di una scintilla, una partita o una prestazione per ritrovare la fiducia di un tempo. E i primi 45 minuti (recupero escluso) della gara con il Fulham sembrano essere l’occasione giusta. La squadra di Guardiola va avanti 3-0 grazie alle reti di Haaland, Reijnders e Foden e dalla parte opposta del campo Donnarumm si gode un successo travolgente dei suoi. Nel recupero il primo squillo dei padroni di casa con la rete di Smith-Rowe che sembra riaprire i giochi.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

A inizio ripresa per quando prima Foden (doppietta per lui) e un’autorete di Berge fissano il risultato sulla’1-5, il momento di sbandamento sembra alle spalle e la partita più che indirizzata. Nulla di più sbagliato perché di fatto comincia un altro match con il Fulham che va a segno con Iwobi e poi due volte con l’ex Milan, Chukwueze che con il secondo gol al 78’ apre a un finale da incubo per le coronarie dei tifosi del City che anche con un po’ di fortuna porta a casa un successo comunque pesante.

La statistiche che condanna Donnarumma

L’arrivo di Donnarumma al City sembrava l’inizio di una storia d’amore tra il portiere della nazionale italiana e i tifosi inglesi, con Gigio capace di cancellare i dubbi lasciati da Ederson. Ma se qualcuno pensa che i tifosi inglesi siano più comprensivi di quelli italiani, farebbe meglio a ricredersi. Nella sfida contro il Fulham e in occasione dei 4 gol presi, Donnarumma non sembra avere nessuna colpa in particolare, anche se alcuni suoi interventi in occasione dei calci piazzati sono sembrati un po’ incerti. I tifosi del City però cominciano a sollevare dei dubbi sulle sue prestazioni e spunta anche una statistica che condanna il portiere: i numeri dicono infatti che Gigio ha parato solo il 58% dei tentativi avversari diretti verso la sua porta, terzo peggior record della Premier battuto solo da Alisson e Bayindir.

Haaland fa la storia, Guardiola in confusione

Tre punti preziosi per il City e un record, l’ennesimo per Erling Haaland. Il gol che ha dato il vantaggio alla sua squadra è un momento da ricordare per l’attaccante norvegese che ha messo a segno il suo 100esimo gol in Premier League, diventando il giocatore ad aver impiegato il minor tempo per superare questo traguardo con sole 111 partite disputate e mettendosi alle spalle in questa speciale classifica delle leggende come Alan Shearer, Harry Kane, Sergio Aguero e Thierry Henry.

Se per Haaland è stata una serata speciale, lo è stata decisamente meno per Pep Guardiola che, come da molto tempo a questa parte, finisce nel mirino dei tifosi. I fan del City hanno aspramente criticato la doppia sostituzione effettuata dallo spagnolo al 64’ quando la squadra era in controllo del match: Stones e Savinho hanno preso il posto di Nicolas Gonzalez e di Doku, l’undici di Guardiola si è abbassato troppo consentendo al Fulham di ritrovare verve e di riaprire un match che sembrava chiuso.

Premier League: la classifica