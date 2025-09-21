Manchester City, Donnarumma flop: la prima topica di Gigio salva l'Arsenal nel recupero, Guardiola beffato

Un errore del capitano della Nazionale costa 2 punti ai citizens, che scivolano a -8 dal Liverpool capolista dopo sole 5 giornate di Premier League. Piovono critiche dai social

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Quando tutti pensavano che Donnarumma fosse ormai diventato il talismano di Guardiola, ecco l’errore che salva l’Arsenal in pieno recupero e impedisce al Manchester City di conquistare tre punti preziosi all’Emirates Stadium nel big match della quinta giornata di Premier League. Il derby italiano con Calafiori finisce 1-1 e sui social qualche tifoso inizia già a storcere il naso.

Manchester City, Gigio trafitto per la prima volta

Alla terza uscita tra i pali dei citizens il primo gol subito. Che è pure una mezza papera. Dopo essere rimasto imbattuto nel derby di Manchester con lo United e poi in quello personale col Napoli in Champions League, Donnarumma è crollato al minuto 93′ della sfida con l’Arsenal.

Era stato – guarda un po’ – il solito Haaland a sbloccare il match dopo soli 9′ su assist dell’ex Milan Reijnders; poi, quando la vittoria sembrava in pugno, la fiammata dei Gunners al 93′ che ha colto di sorpresa il capitano della Nazionale.

L’errore di Donnarumma costa 2 punti a Guardiola

Lo scriviamo subito a scanso di equivoci: Gigio non è stato il solo a sbagliare. La responsabilità del gol incassato è da condividere con Gvardiol, che si è lasciato troppo facilmente beffare da Martinelli sulla brillante verticalizzazione di Eze.

L’attaccante dell’Arsenal ha bruciato sul tempo il difensore croato, superando un Donnarumma colpevolmente fuori posizione con un morbido pallonetto: così Guardiola ha visto sfumare una vittoria che sarebbe stata preziosissima per la sua squadra. Pensate: dopo sole cinque giornate i citizens hanno già accumulato un ritardo di 8 lunghezze dalla vetta occupata dai campioni in carica del Liverpool.

L’avvisaglia: il malinteso con Ruben Dias

Poco prima del pareggio dell’Arsenal firmato Martinelli, il portiere di Castellammare di Stabia che ha preso il posto di Ederson ha rischiato grosso su uno sciagurato retropassaggio di Matheus Nunes. Sul pallone, a metà strada tra Ruben Dias e l’ex PSG, si sta stava per avventare un avversario, ma il nuovo numero 1 del Manchester City è riuscito a rimediare allontanando la sfera coi piedi.

Sui social ecco i primi malumori. “Donnarumma era stato grandioso per tutta la partita, finché non ha mandato all’aria il suo duro lavoro” scrive Jamie su X. “Proprio come Onana, anche Donnarumma odia stare in porta e ama andare avanti: è sempre destinato a ricevere un pallonetto” rincara Victor. Gigio dovrà abituarsi a parare anche le critiche.