Manchester City, vittoria scacciacrisi con i Wolves: furia Guardiola contro l’arbitro, Guehi salva Donnarumma

I Citizens tornano a vincere dopo un periodo negativo e il crollo in Champions League, Haaland resta in panchina: Guardiola ringrazia Marmoush e Semenyo

Una vittoria per scacciare tutte le voci di crisi. Il Manchester City si prende tre punti pesanti contro il Wolverhampton e tiene accese le speranze di dare battaglia all’Arsenal per la vittoria del campionato. La squadra di Guardiola però continua a non brillare ma i nuovi acquisti (Semenyo e Guehi) potrebbero cambiare le cose.

La vittoria contro il Wolverhampton

Una settimana difficile, anzi forse anche più di una settimana. Il Manchester City ha dovuto fare i conti con un periodo complicato, qualche pareggio di troppo e poi la doppia sconfitta prima nel derby con lo United e poi in Champions League sul campo del Bodo. Contro il Wolverhampton era assolutamente vietato sbagliare per Guardiola e i suoi e alla fine arrivano tre punti pesanti anche per continuare ad alimentare i sogni di vittoria del titolo. Un match che si decide di fatto nel primo tempo grazie alla rete in apertura di Marmoush (tornato dopo gli impegni in Coppa d’Africa) e in chiusura di parziale arriva il raddoppio di Semenyo, innesto di mercato che si sta rivelando particolarmente prezioso.

La tensione di Guardiola

Pep Guardiola sta vivendo il suo periodo più delicato da quando è al City, dopo una stagione molto deludente le aspettative erano molto alte e invece fino a questo momento le cose non sono andate come previsto. Una tensione crescente nelle ultime giornate ed esplosa dopo il crollo a sorpresa in Champions League. Non sorprende la sua reazione a una decisione arbitrale nel corso del primo tempo quando il Manchester ha chiesto il calcio di rigore per un fallo di mano di Mosquera. Il direttore di gara Hallam non ha concesso il gol, è stato anche richiamato al Var per rivedere l’episodio ma ha deciso di confermare la sua decisione. E’ toccato al quarto uomo Hussin riuscire a calmare un Guardiola furioso. Una polemiche che il tecnico catalano ha continuato anche dopo il 90′ con stretta di mano piuttosto sarcastica con l’arbitro.

Guehi salva Donnarumma

Tanti gol subito nell’ultimo periodo e soprattutto tante critiche dopo la prestazione in Norvegia, Gigio Donnarumma stavolta può sorridere. Per l’estremo difensore italiano arriva il nono clean sheet in Premier League ma soprattutto la certezza di avere un alleato in più. Nel corso del match è stato infatti decisivo un intervento di Guehi, ultimo difensore arrivato alla corte di Guardiola, che ha salvato la porta dopo un intervento non perfetto del portiere italiano. Un intervento importante sottolineato dall’esultanza di Gigio e dei suoi compagni di squadra.