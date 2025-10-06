Manchester City, con Donnarumma Guardiola non perde in più. Gigio rimpianto al Psg: altro errore di Chevalier

Sei partite con l'italiano tra i pali e nessuna sconfitta: così Pep sta rilanciando i citizens. Intanto i tifosi parigini puntano il dito contro l'erede di Gigio

C’è un pre e un post Donnarumma al Manchester City. Da quando Gigio è approdato in Inghilterra, seppur con qualche piccola incertezza (e tante ottime parate), la corazzata di Guardiola non ha più perso. E, ora, al Psg iniziano a rimpiangerlo (non Luis Enrique, per carità) dopo l’ultimo errore di Chevalier.

Manchester City, Donnarumma salvezza di Guardiola

Prima del debutto di Donnarumma in Premier nel derby con lo United, il Manchester City veniva da due sconfitte consecutive. Il bilancio col capitano della Nazionale tra i pali, invece, è di quattro vittorie e due pareggi tra campionato e Champions League. Tradotto: Guardiola non perde più.

Semplice coincidenza? No, e in Inghilterra gli addetti ai lavoro ne sono assolutamente convinti. Ci sono le manone del gigante di Castellammare di Stabia dietro la rinascita dei citizens: il resto lo fa lo scatenato Haaland, già andato a bersaglio 12 volte in nove uscite. Insomma, il segreto è a poppa e prua, portiere e centravanti. Anche nell’ultima uscita vinta di misura contro il Brentford Donnarumma si è reso protagonista di una parata mostruosa (anche se poi ha rischiato nel finale) che è stata celebrata dal club con uno scatto social che ha fatto il pieno di like.

Come sta andando l’avventura inglese di Gigio

Ederson è ormai un lontano ricordo. Con l’ex Milan Guardiola ha cambiato il suo stile di gioco, anche perché è noto che i piedi non sono il pezzo forte di Donnarumma. Rispetto al brasiliano, Gigio riempie l’aria con la sua stazza, tra i pali è un colosso, trasmette sicurezza ai compagni e consente al tecnico catalano anche di poter giocare all’italiana, in difesa.

Sì, avete letto bene: il nuovo City gioca pure all’italiana quando serve. L’unica macchia fin qui è rappresentata dal pallonetto subito da Martinelli al 93′ della supersfida con l’Arsenal: una beffa che ha costretto il Manchester al pareggio. Invece, nella gara di Champions col Monaco ha rischiato il secondo giallo per un gesto che ha fatto stizzire gli avversari prima del rigore del 2-2 al 90′ realizzato da Dier.

Psg, altro errore di Chevalier: tifosi scatenati

Intanto l’erede di Donnarumma al Psg ne ha combinata un’altra. Già, Chevalier si è lasciato ingannare dalla conclusione di Ethan Mbappé, fratello di Kylian, nell’ultima sfida di Ligue 1 proprio contro il suo Lille. L’1-1 maturato nei minuti finali ha fatto insorgere i tifosi dei campioni d’Europa, che rimpiangono l’italiano.

Ma nel post partita Luis Enrique – non avevamo dubbi – ha difeso il portiere e di conseguenza la sua scelta di mercato: “La palla è passata tra le gambe di Beraldo, era difficile intercettarla. Abbiamo massima fiducia in Lucas”. E respinge il confronto con Donnarumma: “Cercavamo un portiere con altre caratteristiche”.