Manchester City, Donnarumma: Guardiola prima lo difende poi lo esclude. Musiala, il perdono a Gigio è da applausi

Il tecnico spagnolo sorprende tutti su Gigio: “Molto meglio di quanto la gente possa pensare”. Ma in Carabao Cup contro il Newcastle di Tonali potrebbe toccare a Trafford

Gigio Donnarumma si è guadagnato un posto speciale nel cuore di Pep Guardiola. Il tecnico spagnolo del Manchester City ha accolto l’estremo difensore italiano a braccia aperte, mettendolo al centro del progetto e affidandogli con piena fiducia la difesa della porta della sua squadra. Ma bisogna tenere d’occhio anche il benessere dello spogliatoio ed è per questo motivo che per Gigio potrebbe arrivare un’esclusione nel match contro il Newcastle.

Gli elogi di Guardiola

L’arrivo di Gigio Donnarumma al Manchester City la scorsa estate ha destato molta curiosità e sorpresa. Il portiere della nazionale italiana non è noto per essere tra i migliori con i piedi e nella fase di impostazione del gioco, una caratteristica che invece Pep Guardiola ha sempre ricercato. Il rapporto con il tecnico spagnolo però è sempre stato molto positivo e anche in una recente intervista sono arrivati solo complimenti per Donnarumma: “Gigio è molto bravo nei passaggi corti e nel trovare il ritmo giusto. Non ha il passaggio lungo come quello di Ederson ma forse nessun portiere al mondo ha quel tipo di controllo. E’ molto bravo nel primo controllo, nel prendere decisioni e nei passaggi corti. Molto più bravo con i piedi di quanto la gente possa pensare”.

La sfida contro il Newcastle

Dopo gli elogi di Guardiola arriva però un’esclusione per il portiere ex Milan che dovrebbe assistere dalla panchina alla sfida di Carabao Cup contro il Newcastle. Più che di una scelta tecnica si tratta di un’alternanza che Guardiola sembra aver deciso a inizio stagione con Trafford che dovrebbe essere tra i pali così come ha fatto anche contro il Brentford, lo Swansea e l’Huddersfield Town (ma occhio alla sorpresa dell’ultima ora). Turnover però limitato per il tecnico spagnolo che non rinuncia ad Haaland e dà un’altra occasione a Reijnders. Sul fronte opposto invece non dovrebbe mancare l’appuntamento un altro dei nazionali italiani che gioca in Inghilterra, quel Sandro Tonali sempre al centro delle voci di mercato.

Il perdono di Musiala

E’ il 5 luglio, al Mondiale per club si gioca la sfida tra PSG e Bayern Monaco. Sono le ultime partite per il portiere italiano con la maglia della formazione transalpina. Un match molto equilibrato e sentito che però vive un momento di puro terrore quasi allo scadere del primo tempo, uno scontro di gioco tra Gigio Donnarumma e Jamal Musiala vede il giocatore tedesco avere la peggio. Già dalle prime immagini si capisce la gravità della situazione e il responso nei giorni successivi è durissimo: frattura del perone sinistro e lussazione della caviglia con lesione dei legamenti. Un infortunio che lo tiene ancora fuori dai giochi in attesa di rientrare forse tra fine gennaio e inizio febbraio. Già nei giorni successivi lo scontro però è arrivato il perdono del giocatore che ora fa un gesto ancora più bello visto che ha deciso di inserire proprio Gigio come portiere nella formazione ideale dell’ultima stagione.