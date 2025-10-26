Manchester City, doppia beffa per Donnarumma: primo ko e paura per Haaland, domenica nera contro l'Aston Villa

Dopo 9 partite Donnarumma incassa la prima sconfitta inglese. Il Var ferma Haaland al 90': gol annullato e infortunio clamoroso, Guardiola incrocia le dita

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

È arrivato il primo ko di Gigio Donnarumma col Manchester City. Lo squadrone di Guardiola cade sul campo dell’Aston Villa in occasione della 9a giornata di Premier League e scivola al quinto posto in classifica, a -6 dallo scatenato Arsenal di Arteta. Paura per Haaland: il fenomeno norvegese si è infortunato nel finale di partita dopo essere andato a sbattere contro il palo.

Manchester City, primo ko per Donnarumma

Donnarumma ha subito la sua prima sconfitta inglese alla nona partita con la casacca del Manchester City tra Premier e Champions League. Ed è una battuta d’arresta che tarpa le ali ai citizens, che scivolano a 6 lunghezze da un Arsenal che sembra finalmente pronto a conquistare l’agognato titolo.

Gigio nulla ha potuto sulla potente conclusione di Cash al minuto 19′: per l’Aston Villa di Emery quarto successo di fila, per Guardiola una nuova emergenza. Già, se si ferma Haaland, la sua squadra fa una fatica tremenda a segnare.

Haaland si ferma e scatta l’emergenza gol

Il capitano della Nazionale si è messo in mostra con un buon intervento su Sancho, esterno offensivo che in estate è stato a lungo inseguito da Juventus e Roma. Al contrario, dopo 12 gare di fila a bersaglio, Haaland non è riuscito a trovare la via del gol. Il problema è che, nonostante le tante stelle a disposizione di Guardiola, gli altri proprio non vedono la porta.

Eppure in campo c’erano calciatori del calibro di Foden, Reijnders, Bernardo Silva, Savinho e poi, da subentrati, Doku, Cherki e Marmoush. Per provare ad acciuffare l’Arsenal Pep deve trovare nuove soluzioni lì davanti, perché è impensabile che si possa puntare su un solo elemento.

Gol annullato e infortunio: paura per il norvegese

Al 90′ il Var ha annullato il gol del pareggio realizzato – neanche a dirlo – da Haaland. L’ex Dortmund era stato innescato da Marmoush, ma quest’ultimo era in posizione di fuorigioco. Piuttosto a preoccupare il tecnico catalano è ciò che è successo dopo.

Erling è andato a sbattere sul palo: un infortunio che non gli ha impedito di finire il match (mancavano pochi secondi), ma che andrà valutato nei prossimi giorni. Certa la sua assenza in Coppa di Lega contro lo Swansea (avrebbe con ogni probabilità riposato a prescindere): il timore è che sia costretto a saltare anche altre partite. Per il Manchester City sarebbe un’assenza drammatica.